İNEGÖL’DE KAÇ ELİT VAR?

Yayınlanan analizde İnegöl’de kalburüstü diye tabir edilen, elitlere özel bir alan açıldı. Buna göre ilçede A+ grubunda yer alan insan sayısı 12 bin 386 kişi. Bu grubun İnegöl nüfusuna oranı ise yüzde 4. Halk tabiriyle elit tabakayı oluşturan insanlar, bu grupta yer alıyor.

A grubunda ise 60 bin 691 kişi yer alıyor. Bu grubun İnegöl nüfusuna oranı ise yüzde 21,25’tir. A grubu sosyo-ekonomik düzeyi en iyi olan gruptur.

İNEGÖL’DE YENİ ZENGİN SAYISI KAÇ?

"Yeni zengin" olarak da tanımlanabilen ikinci(B) grup; özel sektörde önde gelen yöneticiler, kamu üst düzey yöneticileri ve orta-büyük esnaf sahiplerinden oluşuyor. Bu kategori de İnegöl’de 66 bin 736 kişi yer alıyor. Bu grubun İnegöl nüfusuna oranı yüzde 23,28. Elit ve Yeni Zengin kategorileri birleştiğinde ise zengin kişi sayısının toplamı 139 bin 813 kişiye çıkıyor. Bu kişilerin nüfusa göre oranı ise %48,78’lere ulaşıyor.

İNEGÖL’DE MESLEK SAHİBİ, MEMUR, KÜÇÜK ESNAF SAYISI KAÇ?

Profesyonel meslek sahiplerinden ve yöneticilerinden oluşan C1 grubu aile içinde 1 kişinin çalışma oranının en yüksek olduğu grup olarak gösterildi (%72). Eğitim düzeyi, özellikle lisans eğitimi, aile reisleri için genellikle söz konusu değil.. Bu gruba mensup insanlar, genellikle sahibi oldukları evlerde oturmaktadırlar. Sosyo-ekonomik statü gruplarından bir diğerini oluşturan C2 grubunu genellikle memurlar, işçiler ve küçük iş sahipleri (esnaf) oluşturuyor. C grubunda İnegöl’de 85 bin 402 kişi yer alıyor. Bu grubun İnegöl nüfusuna oranı yüzde 29,79.

İNEGÖL’DE MAVİ YAKALI, KALİFİYE VE YARI KALİFİYE İŞÇİ SAYISI KAÇ?

Bu grup sosyo-ekonomik statü; mavi yakalı çalışanlardan, kalifiye ve yarı kalifiye işçilerden oluşmakta. D grubunda İnegöl’de 61 bin 403 kişi yer alıyor. Bu grubun İnegöl nüfusuna oranı yüzde 22.

İNEGÖL’DE KALİFİYE OLMAYAN VE VÜCUTLARI İLE ÇALIŞANLAR İŞÇİ SAYISI KAÇ?

Bu grup, kalifiye olmayan işçiler, vücutları ile çalışanlar (tarım işçileri, hamallar vb.), küçük esnaflar ve işsizlerden oluşmakta. E grubunda İnegöl’de 12 bin 375 kişi yer alıyor.

SOSYO-EKONOMİK STATÜ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Toplumsal kesimlerin hangi sosyo-ekonomik statü grubuna ait olduğunun belirlenebilmesi için önemli olan değişkenler çeşitli istatistiksel yöntemler yardımıyla saptanmıştır. Bu yöntemler ile kişilerin gelir miktarı, bağlı olduğu meslek grupları, üzerlerinde olan mülkiyet ve tapular, eğitim düzeyleri, ev içerisinde sahip oldukları eşyalar gibi değişkenler bazında, Sosyo-Ekonomik Statü Endeksi geliştirilmiştir.

A GRUBU SOSYO-EKONOMİK STATÜ (EN ÜST DÜZEY)

A grubu sosyo-ekonomik statü, sosyo-ekonomik düzeyi en iyi olan gruptur. Halk tabiriyle elit tabakayı oluşturan insanlar, bu grupta bulunmaktadır. Bu grup; soylu ve köklü ailelerden, sahip oldukları servet en az 2-3 nesil geçmişten gelen ve bu serveti hala koruyanlardan, üst düzey yönetici olan kişilerden(CEO, CTO), sanayi sahipleri ve ünlü meslek sahiplerinden (doktor, avukat) oluşmaktadır. Bu sosyo-ekonomik statü mensupları, genel nüfusun içinde çok az bulunurlar. Eğitim düzeyleri neredeyse her zaman çok yüksektir. Hane içerisinde en az iki kişinin çalışma oranının en yüksek orana sahip olduğu grup %62 ile A grubudur ve bu oran, Türkiye'nin geneline yayıldığı zaman çok daha düşük olarak saptanmıştır (%23). A grubunun sosyal statü özelinde, gelir ve harcamaya dair problemleri minimum düzeyde olacağından, insanların sıklıkla yer değiştirme lüksüne sahip oldukları ve dolayısıyla konut satın almanın yanı sıra farklı konumlarda ihtiyaca göre konut kiraladıkları da söylenebilir. Dolayısıyla bu gruba mensup insanların ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık veren, konforlu, esnek konaklama tarihlerine uyumlu konutları tercih etmesi olasıdır. Aynı zamanda tercih edilen konut ve arsanın ideal çalışma alanlarına, spor kompleksi ve elit eğlence mekanları gibi yerlere yakın olması, bir garajının bulunması, konforlu bir şekilde konuk ağırlamaya müsait olması önemli kriterlerden olabilir.

B GRUBU SOSYO-EKONOMİK STATÜ (ÜSTÜN ALTI)

"Yeni zengin" olarak da tanımlanabilen bu ikinci grup; özel sektörde önde gelen yöneticilerden, ünlü yazarlardan, kamu üst düzey yöneticilerinden ve orta-büyük esnaf sahiplerinden oluşmaktadır. B grubu, eğitim profili olarak A grubunu andırmaktadır, eğitim düzeyi genellikle yüksek olarak saptanmıştır. B grubu mensupları, iş gücünün önemli temsilcileri haline gelmişlerdir. B grubu sosyal statü mensubunun arsa ve konut seçiminde, A grubu sosyal statü mensuplarına benzer olarak gayrimenkulün lüks ve konforlu ihtiyaçlara karşılık verebilecek niteliklere sahip olması önemlidir. Bu grup özelinde satın alma yerine daha çok kiralamaya dair bir eğilim, A grubunda olduğu kadar yüksek biçimde saptanmamaktadır. Bundan dolayı B grubu sosyal statü mensuplarının geniş, ihtiyaçlar doğrultusunda zaman içinde geliştirilebilecek, benzer sosyo-ekonomik statü mensuplarıyla birlikte olabilecekleri, güvenli, ailelerini huzurla büyütebilecekleri gayrimenkuller tercih etmeleri olasıdır.

C1 GRUBU SOSYO-EKONOMİK STATÜ (ORTANIN ÜSTÜ)

Profesyonel meslek sahiplerinden ve yöneticilerinden oluşan C1 grubu aile içinde 1 kişinin çalışma oranının en yüksek olduğu gruptur (%72). Eğitim düzeyi, özellikle lisans eğitimi, aile reisleri için genellikle söz konusu değildir. Bu gruba mensup insanlar, genellikle sahibi oldukları evlerde oturmaktadırlar. C1 sosyo-ekonomik statü grubundan insanların gelirleri genellikle sahip oldukları şirketlere ve mesleklere bağlı olduğundan bu meslekleri icra ettikleri yerlere, örneğin şirket binalarına yakın konumda arsa ve konut seçmesi olasıdır. Sahibi oldukları mülklerde ikamet ettiklerinden tatil yerlerinde ayrıca konut ve arsa satın alacakları veya kiralayacakları da öngörülebilir. Bununla birlikte, bu gruba mensup insanların ikamet edecekleri konutu satın almayı yeğledikleri için gelirleri arttıkça geliştirmeler yapabilecekleri arsaları ve konutları seçmeleri mümkündür.

C2 SOSYO-EKONOMİK STATÜ GRUBU (ORTANIN ALTI)

Sosyo-ekonomik statü gruplarından bir diğerini oluşturan C2 grubunu genellikle memurlar, işçiler ve küçük iş sahipleri (esnaf) oluşturmaktadır. Bu gruba mensup insanların konut ve arsalarını iş yerlerine, şehir merkezine ve AVM, okullar, hastaneler gibi sosyal tesislere yakın konumda seçmeleri beklenebilir.

D GRUBU SOSYO-EKONOMİK STATÜ (ALTIN ÜSTÜ)

Bu grup sosyo-ekonomik statü; mavi yakalı çalışanlardan, kalifiye ve yarı kalifiye işçilerden oluşmaktadır. D grubunun akraba evlerinde oturma oranının da oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Sosyoloji Araştırmaları Dergisinde yer alan ve daha önce bahsedilen araştırmaya göre, en yüksek kiracılık oranı da D grubunda bulunmaktadır (%53,7) ve gecekonduda yaşamanın en yüksek oranda olduğu grup da D grubudur (%23,6). Bu gruba mensup insanların sosyal tesislere yakın, fiyatları uygun, şehrin olabildiğince merkezi yerlerinde yaşamak isteyecekleri, seçtikleri ikinci evi kiraya vererek ek gelir etmeyi planlayacakları, çalıştıkları yerlere kolayca ulaşabilecekleri konumlarda arsa ve konut arayacakları öngörülebilir.

E GRUBU SOSYO-EKONOMİK STATÜ (ALTIN ALTI)

E grubu sosyal statü; kalifiye olmayan işçiler, vücutları ile çalışanlar (tarım işçileri, hamallar vb.), küçük esnaflar ve işsizlerden oluşmaktadır. Sosyo-ekonomik statü, gelir ve eğitim seviyesi en düşük olan grup E grubudur. Sosyoloji Araştırmaları Dergisinde yer alan aynı araştırmaya göre, en yüksek kiracılık bu grupta (D) ile birlikte bulunmaktadır. %10’u da akraba evinde oturmaktadır. Bu gruba mensup insanların arsa ve konut seçimi D grubuna benzer olarak hastane, okul, belediye, AVM, sağlık ocağı gibi sosyal tesislere yakın konumlardan yana olacaktır. Ayrıca mülk sahibi olmayan ve başka ailelerin yanında yaşayan kesimlerin, olabildiğince düşük maliyetlerle arsa ve konut arayacakları, bu arsa ve konutlarda konforlu yaşam alanlarından ziyade ihtiyaçları olabildiğince karşılayan yerleri tercih edecekleri düşünülebilir.

SES NEDİR?

Sosyo-Ekonomik Statü (SES), insanları ekonomik ve sosyal statülerine göre gruplamak anlamına geliyor. A, B, C1, C2, D, E olarak adlandırılmış altı sosyo-ekonomik statü grubu bulunmaktadır. Sosyo-ekonomik statü grupları, insanların beklenti ve tercihlerini öngörmek amacıyla başlıca pazarlama stratejilerinden biri olarak kullanılmakta. Bu durumun başlıca sebebi, sosyo-ekonomik statü gruplarının insanların yaşam biçimlerini öngörmede oldukça işlevsel olmasından kaynaklanıyor. Ulusal veri analiz sitesi Endeksa’da geçtiğimiz günlerde İnegöl’ün Sosyo-Ekonomik Statü analizini yayınladı.