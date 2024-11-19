Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm insanlığın vicdanını sızlatan savaşlarda uluslararası kuruluşların iflasına tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın 5'ten büyük olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BM Güvenlik Konseyi iflas etti, 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen bir yapıya dönüştü” dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail, açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de insani yardımı engelleyerek insanlık suçu işliyor” ifadelerini kullanarak, “Gazze ve Lübnan'da dozu giderek artan vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir” dedi.

Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat sevkini durdurmayı talep eden mektubunun bir BM belgesi olarak yayımlandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslararası sistemin durdurmadığı İsrail'e karşı sorumluluk sahibi devletler tarafından zorlayıcı tedbirler alınması şarttır” dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu adımı NATO yetkilileri etraflıca değerlendirmeli” dedi.