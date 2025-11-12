Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti. Görüşme öncesinde Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evinin kapısında karşıladı. İki lider, gazetecilere poz verdikten sonra tokalaşarak görüşmeye geçti.

İki Lider De İddialara Sert Çıktı

Öte yandan bazı kesimler tarafından bir süredir Cumhur İttifakı'nda kriz olduğu öne sürülüyordu. Bu iddiaların yöneltildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

Erdoğan, "Bu hafta Sayın Bahçeli ile irtibat kurup, ya kendilerine bir ziyaret yaparım ya da davet ederim. Aramızda bir sıkıntı söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli de söylentilere tepki gösterip grup toplantılarında şunları söylemişti: "Cumhur İttifakı Türkiye’yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye’nin istikbal aydınlığı, istiklalinin güvenlik kilididir.

Ne tuhaf bir garabet haldir ki, Cumhur İttifakı’nda sürekli kriz izi sürüyorlar. Çatlak var demekten bıkmadılar, cam çerçeve kırıldı demekten usanmadılar, koptu kopacak, bitti bitiyor yalanlarından hiç dönüş yapmadılar. Cumhur İttifakı yoluna devam edecek, tarihi mücadelesini sürdürecek, yeni yüzyılın çatısını el birliği, güç birliği, hedef birliği, inanç birliği, ülkü birliği eşliğinde imanla örecektir."