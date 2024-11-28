Yoğun diplomasi trafiği süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya geldi.

Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Bin Tarık, ortak basın toplantısı düzenledi.

"UMMAN İLE İLİŞKİLERİMİZ HER ALANDA GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu ziyaret Umman'dan ülkemize yapılan devlet başkanlığı makamında ilk ziyarettir, büyük önem taşıyor. Umman ile ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından güçlü dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere barışın tesisi olmak üzere verdiği çabalar takdir edilmelidir. Bugünkü görüşmelerimizde atılabilecek adımları değerlendirdik. İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak istiyoruz. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı. Ekonomik ilişkilerimizi ilk etapta 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Umman heyetinin Türk iş dünyasının yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını ümit ediyorum. 2025 yılından itibaren Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarik etmeyi planlıyoruz. Umman'ın savunma sanayiinde Türk ürünlerini tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz."

Umman ile istişare ve iş birliğine önem veriyoruz. İsrail'in Filistin katliamlarına karşı İslam dünyasının daha somut ve iş birliği yapmasına vurgu yaptık. Lübnan'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkta küresel huzura ulaşamayacağımızın altını çizmek istiyorum. Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim için adım atması çok geç kalmış ama memnun edicidir. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Gazze'de barışın tesisi için ne varsa yapmaktan çekinmeyiz."