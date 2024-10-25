Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nın dördüncü gününde önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Fuar kapsamında bir konuşma yapan Erdoğan, sonrasında sahnede Kızılelma maketiyle ilgili Selçuk Bayraktar ile bir diyalog kurdu.

Bu esnada, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün de konuşmaya katıldılar. Erdoğan, fuar alanındaki BAYKAR ve ASELSAN sergi alanını gezdikten sonra, Kızılelma maketini kendisine hediye eden Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar ile birlikte görüntülendi.

Ziyaretin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ standını da ziyaret ederek fotoğraf çektirdi.