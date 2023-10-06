Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valiliği'nce, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene yazılı mesaj gönderdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenine mesaj gönderdi

Mesajında, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlara tebriklerini ilettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mâl olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim mediyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbî duygularımla selamlıyorum."