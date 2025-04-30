"Yarısı Bizden" kampanyasında destek tutarı 700 bin liradan 875 bin liraya çıkarıldı. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarı yeni kararla 1 milyon 500 bin TL'den 1 milyon 875 bin TL'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek 41 bin konutun dönüşüm kapsamına alındığını söyledi.

"Yeni bir karar alıyoruz" diyerek "Yarısı Bizden" kampanyasında kredi tutarının da artırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "700 bin TL olan hibemizi 875 bin TL'ye, 700 bin TL olan kredi tutarımızı 875 bin TL'ye, taşınma desteğimizi 100 bin TL'den 125 bin TL'ye çıkarıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'YARISI BİZDEN'DE DESTEK TUTARI ARTIRILDI

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla, TOKİ'mizle, Emlak Konut ve Belediyelerimizle İstanbul'un hizmetinde, emrindeyiz. Hatırlayacaksınız, 'Yarısı Bizden' kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin TL hibe, 700 bin TL faizsiz kredi, 100 bin TL taşınma yardımı sağladık. Şimdi yeni bir kararı devreye alıyoruz. 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki destek tutarlarımızı artırıyoruz. 700 bin TL olan hibemizi 875 bin TL'ye, 700 bin TL olan kredi tutarımızı 875 bin TL'ye, taşınma desteğimizi 100 bin TL'den 125 bin TL'ye çıkarıyoruz.

TOPLAM DESTEK 1 MİLYON 875 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin TL'den, 1 milyon 875 bin TL'ye getiriyoruz. İş yerlerimiz için 350 bin TL olan hibe desteğini 437 bin 500 TL'ye, kredi desteğini de 350 bin TL'den 437 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz. Taşınma yardımı ise 125 bin TL'yi buluyor. Böylece bir iş yeri dönüşümü için destek miktarımız 1 milyon TL'ye ulaşıyor.

İstanbulumuzun yarınları için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kredi, hibe ve taşınma desteğinin yanı sıra inşaatta TOKİ ile Emlak Konut güvencesi de devrede. İstanbul'da 41 bin konutumuzu dönüşüm kapsamına aldık ve 21 bin ev ve iş yerinin 'Yarısı Bizden' dönüşümü ile yola devam ediyoruz."