İki liderin gerçekleştirdiği basın toplantısında, gündemdeki sıcak konular arasında Filistin-İsrail çatışması da yer aldı. Scholz, toplantıda yaptığı açıklamada, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır" ifadesini kullandı. Bu açıklama üzerine Erdoğan, Scholz’a sert bir yanıt verdi. Erdoğan, "50 bin insanın öldürülmesi F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız dedirtmez" diyerek, sivil kayıplara dikkat çekti ve bu tür saldırıların meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

Erdoğan, basın toplantısında, uluslararası toplumun savaş suçları karşısında daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, barış ve adaletin sağlanması için diplomatik çabaların artırılmasını talep etti. İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel güvenlik konuları da ele alındı. Erdoğan, bu tür insanlık dramlarının önlenmesi için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Scholz’un açıklamalarına karşılık vermesi, Türkiye’nin bu konudaki duruşunu yeniden gözler önüne serdi.