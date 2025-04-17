Operasyonun, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, operasyonun 17 Nisan sabahı saat 05.00’te başladığı, çalışmaların yaklaşık altı aylık bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirildiği ifade edildi. Operasyonun hedefinin, özellikle gençleri hedef alan ve internet üzerinden iletişim kurarak uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcıları olduğu kaydedildi.

Altı ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin tüm faaliyetlerinin delillendirildiği belirtilirken, operasyon kapsamında 626 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona 4 bin 768 polis, 1461 ekip, 40 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 4 insansız hava aracı (İHA) ve hava destek unsurlarıyla katılım sağlandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun halen devam ettiğini bildirerek, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.