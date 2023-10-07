Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Antalyaspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray konuk olduğunu Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederken, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez de rakip fileleri havalandırdı. Mücadelenin 58. dakikasında sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı köşe atışında Mauro Icardi’nin kafa vuruşuyla çevirdiği topu kale önünde Sanchez tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

27 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Maça 11’de başlayan Kolombiyalı savunma oyuncusu 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’ın bu sezonki transferlerinden olan Davinson Sanchez, 3 Süper Lig, 1 de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev aldı.