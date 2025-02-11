Gürkan, belediyenin icraatlarını yetersiz bulduğunu belirterek, bazı projeleri “zaman kaybı” ve “israf” olarak nitelendirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde sosyal belediyecilik kapsamında düzenlediği “eş taşıma” yarışmasını ve zaten faaliyette olan Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yeniden açılmasını eleştiren Gürkan, “Birimin başında olanlar ya da "9 tane danışmanı", hiç uyarmamışlar mı acaba merak ediyorum?” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın elle tutulur bir hizmet göremediğini öne süren Gürkan, belediyenin kaynakları verimli kullanmadığını ve şehre zaman kaybettirdiğini savundu.