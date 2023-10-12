Olay, geçtiğimiz yılın 30 Ekim'inde İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Muharrem Çiçek, akrabalarının bir düğününe katıldı. Ancak burada yeğeni Hakan Aydın ile aralarında yaşanan bir tartışma, feci bir olayın fitilini ateşledi. Tartışma, Muharrem Çiçek'in annesine küfrettiğini iddia ettiği yeğeni Hakan Aydın ile başladı. Bu tartışma zamanla büyüdü ve Muharrem Çiçek, tabancasını kullanarak Hakan Aydın'ı vurdu. Hakan Aydın, boynundan, göğsünden ve bacağından aldığı bu yaralar sonucu hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan Muharrem Çiçek, polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muharrem Çiçek, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisi hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olayla ilgili yargılama süreci devam ederken, 2. duruşma bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Tutuklu sanık Muharrem Çiçek, duruşmada kasten öldürme suçlamalarına karşı savunma yaptı. Çiçek, olayın öncesinde annesinin hastalığı nedeniyle yoğun bakıma alındığını ve yeğeni Hakan Aydın'ın annesine ve kız kardeşine kötü davrandığını iddia etti. Daha önce aile içi anlaşmazlıkların yaşandığını ve Hakan Aydın'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirtti. Tehditler karşısında silah taşımaya başladığını ifade eden Muharrem Çiçek, olay anını “Düğüne gittim, takımı taktım. Ayrılacağım sırada maktul gelip beni darbetti. Anneme küfredince şuurumu kaybettim. Yatıp kalkıp dua ediyorum. Yeğenim için cezaevinde Kur’an-ı Kerim okutturdum. Olaydan 2 gün önce savcıya giderek maktulün ‘İzmit’e gelme’ diye tehdit ettiğini söyledim. Tehditler sebebiyle de düğün günü arabamda olan silahı üzerime aldım. Çok pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemezdim.” sözleriyle aktardı.

Olayın mağduru Hakan Aydın'ın eşi İlknur Aydın ise, sanığın eşinin tahrik edildiğini iddia ederek, eşinin hiçbir sebep olmaksızın hayatını kaybettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve daha fazla bilgi toplanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.