Trafik polisleri rutin denetimlerini gerçekleştirdiği esnada bir vatandaş muhabiri tehdit etti. Alkol testinde promil değeri normal çıkan vatandaş, çekim yapan Muhabire “bak kırarım o kameranı senin” diyerek tehditler savurdu. Vatandaş zaman zaman muhabirin üzerine yürürken Trafik Polisleri engel oldu. O anlar ise Muhabirin kamerasında kaydedildi. Kadıköy'de, Trafik Denetleme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, otomobil ve sürücülere denetim yaptı. Polis ekipleri de araçları durdurarak gerekli evrakları, sürücü kimliklerini kontrol ederek kanda alkol testi yaptı. Ayrıca, yasa dışı emisyon kullanan sürücüleri tespit etmek için "arabaların ayarlanması" denetimi de yapıldı. Bu süreçte kanuna aykırı olarak aracını değiştiren sürücülere para cezası kesildi. Denetim sırasında durdurulan bir sürücü, alkol testi yasal sınırın altında olmasına rağmen denetimi takip eden habercilere saldırdı. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, habercilere tehditler savurdu. Gözü dönmüş sürücü, arkadaşları tarafından güçlükle denetim alanından uzaklaştırıldı.

“Kırarım Kameranı”

Denetim esnasında durdurulan sürücü türlü türlü tehditler savurdu. Sürücü savurdupu tehditlerde şu cümleleri kullandı: “Sen ne yapıyorsun hemşehrim? Sen beni niye çekiyorsun? Senin beni çekme gibi bir hakkın mı var? Sen beni çekemezsin. Sana bu hakkı kim veriyor? Git doğayı çek, başkasını çek. Bak kırarım o kameranı senin ha. Abiciğim benim dostum var, düşmanım var. Beni çekemezsin sen. Abiciğim onun işi beni çekmek değil. Senin işin buysa git doğayı çek. Olayları çek"