Denizli'nin 12. Dönem Milletvekili Dr. İsmail Ertan, 101 yaşında hayatını kaybetti.

1923 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde doğan Ertan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Çanakkale Savaşları'na aktif olarak katıldı. 1961-1965 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Denizli Milletvekili olarak görev yaptı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Ertan’ın cenazesi, 9 Ağustos Cuma günü Tavas'ta toprağa verilecek. Vefatı, başta CHP olmak üzere siyaset camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Ertan'ın uzun ve dolu dolu yaşamı, birçok kişinin takdirini topladı ve onu tanıyanlar arasında büyük bir boşluk bıraktı.