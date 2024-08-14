28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı Namık Kemal Oğuz, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üreticileri zor günlerin beklediğini belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Oğuz’un paylaşımı şöyle; “Bugün hayvancılık ve ziraatla uğraşan biri olarak ayçiçek tarlalarını dolaştım. Rekoltenin düşük olduğunu gördüm.Hükümetin vereceği taban fiyat 25 tl dahi olsa üreticiyi kurtarmayacaktır. Oysaki vermesi gereken minimum taban fiyat 25 tlden başlamalıdır.

Uzun yıllardan beri Trakya ve Kırklareli bölgelerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle yaşanan ürün ve kalite kaybı, bu yıl üreticileri kara kara düşündürüyor.

Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya’da bu yıl yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklık ürün ve kalite kaybına neden olurken üreticileri zor günler bekliyor.”