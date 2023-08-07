Kadir Sütçü, ünlü bir deprem tahmin uzmanı olarak dikkat çekiyor. Sütçü, geçmişte de başarılı tahminlerde bulunmuştu. Özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından hava sıcaklıklarında büyük ve mevsim normallerinin dışında değişikliklerin beklendiğini söylemişti. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında da artan kar yağışları ihtimalini dile getirmişti. Şimdi ise yeni tahminleriyle bölgedeki vatandaşları ve yetkilileri uyarıyor.

Eylül ayında kar yağışı olacak

Sütçü, önümüzdeki Eylül ayında Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uzman, son deprem verilerine dayanarak, artçıların küçüldüğünü belirtti; bu da bölgede kar yağışı için olumlu bir işaret olarak değerlendirildi. 3106 deprem yaşandığı bilgisini paylaşan Sütçü, Eylül'ün 15'inden sonra yüksek kesimlerde kar yağışının erken başlayabileceğini vurguladı.

Gece vakti sıcaklık düşüşü kar yağışına etki ediyor

Geçtiğimiz yıl dikkat çekici bir durumun yaşandığını hatırlatan Kadir Sütçü, Palandöken'e Ocak ayında kar yağışının gerçekleşmediğini ifade etti. Bu yılın farklı olacağını söyleyen uzman, en yüksek kesimlerin etkileneceğini, özellikle Tatvan ve Hakkari Yüksekova gibi bölgelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Uzman, artçıların küçülüp gece olması durumunda ise ovalara kar yağabileceğini açıkladı ve bu olayın gece vakti sıcaklık düşmesinin deprem tarafından sağlanan bir soğutma etkisiyle ilişkili olduğunu ekledi. Bu iki etkinin birleşerek kar yağışını tetikleyeceği düşünülüyor.