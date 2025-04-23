Yoldan geçen bir doktorun kalp mesajı yaparak müdahale ettiği vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde 6,2'lik deprem sırasında bir vatandaş iddiaya göre panikle kalp krizi geçirdi. Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde yere yığılan vatandaşa yoldan geçen bir doktor müdahale etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Doktorun yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı hasta, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.