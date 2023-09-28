Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan trajik bir olay, 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'ın kayboluşunu ve ailesinin endişeli bekleyişini konu alıyor. Açelya'nın ailesi, kızlarının bir an önce bulunmasını umuyor.

Olay, 25 Eylül Pazartesi günü gerçekleşti. Açelya Yıldırım, ailesiyle birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi'nde ikamet ediyordu. Açelya, sabah evden dershaneye gitmek üzere çıktı, ancak dershaneden çıkış saatinden sonra ailesiyle iletişim kuramadı. Bu durum ailesini büyük bir endişeye sevk etti. Genç kızın çantası ise Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklar'da bulundu.

Ailesi, kaybolan Açelya'yı bulabilmek için polis ve jandarma ekiplerinden yardım talep etti. Ancak, çantanın bulunduğu yerde yapılan incelemeler sonuç vermedi. Acılı anne ve baba, kızlarına bir an önce kavuşmak için dua ediyor.

Açelya'nın çantasının içinde bulunduğu iddia edilen video, genç kızın son kaybolduğu gün ağlarken çektiği görüntülerle dolu. Bu video, ailesine büyük bir teselli kaynağı oldu. Gözyaşları içinde bekleyen anne, kızına kavuşmayı umuyor.

Anne Serpil Yıldırım, yaşadıkları acı durumu şu sözlerle ifade etti: "Çok üzgünüm, kızımın bulunmasını istiyorum. Pazartesi sabahı evden çıktı dershaneye gitti. Dershane çıkışı saat 16.30'dan sonra bir daha haber alamadık. Sürekli aradık, telefon ve interneti açıktı ama kendisine ulaşamadık. Daha sonrasında Pembe Kayalıkların orada çantasını bulmuşlar. Telefonu da içinde olduğu için o şekilde ulaştılar söylediler bize çantanın bulunduğunu. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Daha öncesinde böyle bir durumla karşılaşmamıştık, ilk kez oldu. Açelya kızım lütfen gel, seni seviyoruz, ne olursa olsun kabulümsün. Ne olursun gel, özledik, yalvarıyorum gel."

Baba Yaşar Yıldırım da, "Kandıra Muhtarı aradı bizi, çantanın Pembe Kayalıklar'da olduğunu söyledi. Durumu yetkililere bildirdik biz de. Jandarma ekipleri geldi, incelemelerde bulundu. Biz bir an önce kızımın bulunmasını istiyoruz. Kızım şen, şakrak, özgüvenli ve iyi bir kızdı bizim gözümüzde. Olayın üzerinden 4 gün geçti, endişeleniyoruz. Ondan geriye çantası ve içerisindeki eşyalar kaldı. Üzerinde telefon olsa illaki bulunur ama hiçbir şey yok. Aç mıdır, susuz mudur bilmiyoruz. Pazartesi günü ben işe gitmiştim, bir kızım okula diğeri de normal şekilde dershaneye gitti. Herhangi bir şüphelendiğimiz bir durum olmadı. Kızım ne olursa olsun sen geri dön. Ben senin arkandayım, yeter ki sapasağlam" şeklinde konuştu.