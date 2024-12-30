Uzmanların hesaplamalarına göre, 2024 yılında emekli olacak kişilerin maaşları, 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha yüksek olacak. Türk-İş'in yaptığı açıklamaya göre, maaş farklarının ancak 2031 yılında kapanması bekleniyor. Örneğin, 9.900 prim günü bulunan bir işçi için 2024 ve 2025 yıllarında alınacak emekli maaşları şöyle olacak:

2024 emekli maaşı: 51.832 TL

51.832 TL 2025 emekli maaşı: 38.274 TL

Daha yüksek maaş almayı hedefleyen emekli adaylarının, başvuru sürecini kaçırmaması gerekiyor. Kamu işçileri ise 14 Ocak'a kadar başvuru yaparak 2024 emeklisi sayılabilecekler.

2024 Yılında Emekli Maaşı Neden Daha Yüksek?

Emekli maaşlarındaki fark, enflasyon oranları ve büyüme hızından kaynaklanıyor. 2024 yılı emeklilik maaşı, 2023 yılında gerçekleşen yüzde 4,5’lik büyüme ve yüzde 64,77’lik enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Bu verilere dayanarak, 2024 yılında emeklilere toplamda yüzde 86,16 oranında zam yapılmış durumda.

2025 yılı için ise yıl sonu enflasyonunun yüzde 45, büyüme oranının ise yüzde 3,5 olması öngörülüyor. Bu tahminler doğrultusunda, 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,8616 olarak hesaplanırken, 2025 yılı katsayısının 1,4605 seviyelerinde kalması bekleniyor.

2024-2025 yılları arasında oluşacak maaş farkından yaklaşık 300 bin kişinin etkilenmesi öngörülüyor.