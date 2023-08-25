UEDAŞ, Bursa ilinde yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirme yayınladı. İşte kesinti yaşanacak mahalleler ve tarihleri:

Gemlik Elektrik Kesintisi:

  • 25.08.2023, 14:00 - 17:00 saatleri arasında Bursa/Gemlik ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
  • Enerji Kesintisi Olacak Adres: Eşref Dinçer Mahallesi

İnegöl Elektrik Kesintisi:

  • 26.08.2023, 09:00 - 12:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Çayyaka, Lütfiye, Sarıpınar

  • 26.08.2023, 10:00 - 11:30 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adres: Yeniceköy

  • 26.08.2023, 11:00 - 12:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adres: Boğazköy

  • 27.08.2023, 09:00 - 10:45 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adres: Akhisar

  • 27.08.2023, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Cumhuriyet, Sinanbey, Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB)

  • 27.08.2023, 11:00 - 13:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Akhisar, Cerrah, Süleymaniye

İznik Elektrik Kesintisi:

  • 25.08.2023, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Bursa/İznik ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Bayındır, Boyalıca

  • 26.08.2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Bursa/İznik ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Mahmut Çelebi, Yeni Mahalle

Mudanya Elektrik Kesintisi:

  • 25.08.2023, 09:30 - 11:30 saatleri arasında Bursa/Mudanya ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
  • Enerji Kesintisi Olacak Adres: Halitpaşa Mahallesi

Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi:

  • 25.08.2023, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Bursa/Mustafakemalpaşa ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Çivilice, Karaköy

  • 25.08.2023, 14:00 - 16:00 saatleri arasında Bursa/Mustafakemalpaşa ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adres: Dallıca

  • 26.08.2023, 09:30 - 17:30 saatleri arasında Bursa/Mustafakemalpaşa ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Alaçatı, Hacıahmet

  • 27.08.2023, 09:00 - 11:00 saatleri arasında Bursa/Mustafakemalpaşa ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Tatvakavaklı, Yalıntaş

Nilüfer Elektrik Kesintisi:

  • 27.08.2023, 09:00 - 13:00 saatleri arasında Bursa/Nilüfer ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Alaaddinbey, Çalı, Demirci

  • 27.08.2023, 09:00 - 15:00 saatleri arasında Bursa/Nilüfer ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Alaaddinbey, Üçevler

    Osmangazi’de denetimler arttı yabancı tabelalar kalktı Osmangazi’de denetimler arttı yabancı tabelalar kalktı

  • 27.08.2023, 09:00 - 16:00 saatleri arasında Bursa/Nilüfer ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Çalı, Üçevler

  • 27.08.2023, 13:00 - 20:00 saatleri arasında Bursa/Nilüfer ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Enerji Kesintisi Olacak Adres: Üçevler