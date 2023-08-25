UEDAŞ, Bursa ilinde yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirme yayınladı. İşte kesinti yaşanacak mahalleler ve tarihleri:
Gemlik Elektrik Kesintisi:
- 25.08.2023, 14:00 - 17:00 saatleri arasında Bursa/Gemlik ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
- Enerji Kesintisi Olacak Adres: Eşref Dinçer Mahallesi
İnegöl Elektrik Kesintisi:
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26.08.2023, 09:00 - 12:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Çayyaka, Lütfiye, Sarıpınar
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26.08.2023, 10:00 - 11:30 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adres: Yeniceköy
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26.08.2023, 11:00 - 12:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adres: Boğazköy
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27.08.2023, 09:00 - 10:45 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adres: Akhisar
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27.08.2023, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Cumhuriyet, Sinanbey, Süleymaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
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27.08.2023, 11:00 - 13:00 saatleri arasında Bursa/İnegöl ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Akhisar, Cerrah, Süleymaniye
İznik Elektrik Kesintisi:
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25.08.2023, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Bursa/İznik ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Bayındır, Boyalıca
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26.08.2023, 09:00 - 17:00 saatleri arasında Bursa/İznik ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Mahmut Çelebi, Yeni Mahalle
Mudanya Elektrik Kesintisi:
- 25.08.2023, 09:30 - 11:30 saatleri arasında Bursa/Mudanya ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
- Enerji Kesintisi Olacak Adres: Halitpaşa Mahallesi
Mustafakemalpaşa Elektrik Kesintisi:
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25.08.2023, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Bursa/Mustafakemalpaşa ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Çivilice, Karaköy
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25.08.2023, 14:00 - 16:00 saatleri arasında Bursa/Mustafakemalpaşa ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adres: Dallıca
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26.08.2023, 09:30 - 17:30 saatleri arasında Bursa/Mustafakemalpaşa ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Alaçatı, Hacıahmet
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27.08.2023, 09:00 - 11:00 saatleri arasında Bursa/Mustafakemalpaşa ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Tatvakavaklı, Yalıntaş
Nilüfer Elektrik Kesintisi:
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27.08.2023, 09:00 - 13:00 saatleri arasında Bursa/Nilüfer ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Alaaddinbey, Çalı, Demirci
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27.08.2023, 09:00 - 15:00 saatleri arasında Bursa/Nilüfer ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Alaaddinbey, Üçevler
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27.08.2023, 09:00 - 16:00 saatleri arasında Bursa/Nilüfer ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adresler: Çalı, Üçevler
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27.08.2023, 13:00 - 20:00 saatleri arasında Bursa/Nilüfer ilçesinde şebeke çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
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Enerji Kesintisi Olacak Adres: Üçevler