Koruma, aracında beklerken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş açıldı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralanan Alper Ş., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Dilan Polat’ın eşi Engin Polat da hastaneye gelerek durumu takip etti. Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ayrıca Dilan Polat’ın tedavisi ve güvenliği için gereken önlemler alınıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi