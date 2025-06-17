Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun göreve gelmesinin ardından yapılan yatırımlarla belediye filosuna 5 kamyon, 2 kamyonet ve 4 binek araç olmak üzere toplam 11 yeni araç kazandırıldı. Araç tanıtımı, Dilovası Belediyesi’ne ait Tavşancıl Garajı’nda düzenlenen törenle yapıldı.

Tanıtım törenine; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, İYİ Parti İlçe Başkanı Güray Kondu, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, araçların belediyenin öz kaynaklarıyla değil, farklı destek ve iş birlikleriyle temin edildiğini belirterek, "Yeni araçlarımız sayesinde ilçemizin her noktasına daha hızlı ulaşacağız. Bu yatırımların belediyemizin bütçesine yük oluşturmadan yapılmış olması bizim için ayrıca önemli" dedi.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, "Yeni araçların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanımız ve ekibi ilçemizde önemli projelere imza atıyor. Bu araçların da hizmet kalitesine katkı sunacağına inanıyorum. Destek sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından araçların kurdelesi kesildi.