Kestel Çataltepe Mahallesi Çataltepe Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir sürücü hayatını kaybetti. Yaşanan olayda, Selçuk Aktaş'ın kullandığı 16 H 3515 plakalı pikap kamyoneti, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve zeytinliğe uçtu.

Kazada sürücü Selçuk Aktaş ile yanındaki arkadaşı Akın T. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra, Kestel Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Selçuk Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.