Asgari ücret zammı için geri sayım devam ederken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu önemli bir çağrıda bulundu. Çerkezoğlu, 2026 yılı için asgari ücretin en az 45 bin TL olması gerektiğini belirterek, hükümete ve işverenlere gerçek bir toplu pazarlık süreci yürütülmesi çağrısında bulundu.

NOW TV canlı yayınına katılan Çerkezoğlu, Türkiye’de asgari ücretin artık ortalama ücret haline geldiğini ifade etti. Dört kişilik bir ailenin tüm fertleri çalışsa dahi gelirlerinin yoksulluk sınırını aşamadığını vurgulayan DİSK Başkanı, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtip asgari ücretin işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir seviyede belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Türk-İş’in son verilerine göre yoksulluk sınırının 92 bin 547 TL olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, "Bir evde iki kişi çalıştığında bile bu rakam aşılmıyor. Bu nedenle 2026 asgari ücretinin 45 bin TL’nin altında olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, gelir vergisi dilimlerinin enflasyona göre güncellenmemesini eleştirerek, yıl başında aynı maaşı alan bir çalışanın yıl sonunda yüksek vergi dilimine girerek maaşının eridiğini ve bu durumun çalışanı cezalandırdığını belirtti. Vergi adaletine vurgu yapan Çerkezoğlu, düşük gelirlinin daha az, yüksek gelirlinin ise daha fazla vergi ödemesi gerektiğini ifade etti.

Emeklilerin durumuna da değinen Çerkezoğlu, "Bugün emekli aylıkları insanca yaşamak bir yana, açlık sınırının bile çok altında. Devletin asli görevi, emekliye onurlu bir yaşam sağlamaktır." diye konuştu.

Çerkezoğlu, hükümete ve işverenlere çağrıda bulunarak, asgari ücret belirleme sürecinin göstermelik olmaktan çıkarılması ve gerçek bir toplu pazarlık mekanizmasının oluşturulması gerektiğini söyledi. DİSK Başkanı, emekçilerin insanca yaşayabileceği bir ücretin belirlenmesinin toplumsal barış için de büyük önem taşıdığını vurguladı. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesi tahminler şimdiden gündemde. Uzmanlar, 2026 asgari ücret zammının yüzde 30’u geçmeyeceği görüşünde birleşirken, JP Morgan yüzde 20, Morgan Stanley ise yüzde 20–25 aralığında artış öngörüyor. Ancak işçi sendikaları, beklentinin çok daha yüksek olması gerektiğini savunuyor.