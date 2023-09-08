Tıpkı erkeklerde olduğu gibi bayanlarda da diyabet hastalığına bağlı olarak özellikle damar endotelinden ve sinir uçlarından salgılanan maddelerde azalmaya neden olur. Bu nedenle de kadınlarda, erkek penisinin karşıtı olan organ klitorisin kanlanmasında ciddi sorunlar oluşur. Böylelikle hastanın uyarılma eşiği daha düşer hale gelir. Uyarılmanın azalmasıyla birlikte kadınlarda da cinselliğe karşı bir olumsuzluk meydana gelir. Bu da diyabetin bir sonucudur. Tip 1 diyabetlilerde daha fazla görülür. Çünkü bu hastalar uzun yıllardır diyabetle karşı karşıya kaldıkları için uzun süreç içerisinde damar ve sinirlerde ciddi problemler olabilir. Tip 2 diyabetlilerde daha az rastlanır ama eğer diyabetleri düzenli değilse, iyi tedavi edilmiyorlarsa, hareketlilikleri yeteri kadar sağlanmadıysa o zaman bu hastalarda da buna benzer sorunlar kaçınılmazdır.