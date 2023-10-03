İmam Seyfullah Akyiğit, geçtiğimiz günlerde depremzedelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akyiğit'in, ‘Mis gibi kokan bir ceset vardı o da Suriyeliydi’ ifadelerinin üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Caminde vaaz veren Seyfullah Akyiğit, Hatay depremi ile ilgili yorumu tepki çekti.Akyiğit'in sosyal medyada yayılan video görüntüsünde; Hatay'daki depremde ölenlerin cenazelerinin yıkandığı sırada bir cenazeden güzel koku geldiğini onun da Suriyeli olduğunu söylediği yer aldı.

"MİS GİBİ KOKU GELİYOR. ARAŞTIRDIK, SORDUK SURİYELİ BİR KARDEŞİMİZMİŞ"

Akyiğit'in "Hatay depremi oldu biliyorsunuz, orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar” diyerek başladığı ve Tahir Büyükkörükçü Cami’nin YouTube kanalı ile Instagram hesabında yer alan konuşmasında, "3-5 hafta geçti, cenazeleri yıkıyoruz, tabii cenazeler kokmaya başladı. İçinden bir tane cenaze çıktı, hiçbir kötü pis yok, hatta içinden mis gibi koku geliyor. Araştırdık, sorduk Suriyeli bir kardeşimizmiş" ifadelerini kullandığı görüldü.

DİYANET, İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın inceleme başlattığı öğrenildi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Konya ilimizde görev yapan bir personelimizin sosyal medya mecralarında yer alan ifadelerine ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.