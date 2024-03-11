Diyet posası kavramı son zamanlarda sık sık karşımıza çıkmakta olup artan bir ilgi görmektedir. Bu da insanların diyet posası hakkında bilgi düzeylerinin arttığını bize gösterir. Bu yazıda size diyet posası hakkında bilmeniz gerekenleri anlatacağım.

Diyet Posası Nedir?

Diyet posası, insanın ince bağırsağında sindirilemeyen, kalın bağırsakta kısmen veya tamamen fermente olabilen, bitkilerin yenilebilir bölümleridir. Posa; meyve ve sebzelerin kabuk, çekirdek, sap, zar gibi sindirilemeyen daha katı bölümlerini ifade eder.

Diyet posasının önemli yararları: Bazı hastalıklardan korunmayı, sağlıklı bir yaşam sürdürmeyi ve bazı hastalıkların tedavisini sağlar.

Diyet Posasının Kaynakları Nelerdir?

Diyet posası suda çözünmeyen ve suda çözünen olarak ikiye ayrılır. Yiyecekler hem çözünen hem de çözünmeyen posa içerebilir. Selüloz, lignin ve hemiselüloz suda çözünmeyen posayı oluşturur. Tam tahıllı ekmek, buğday kepeği, brüksel lahanası, lahana, havuç gibi yiyecekler iyi kaynaklarıdır. Sakızlar, pektik ögeler, musilajlar, dirençli nişastalar, oligosakkaritlerden beta-glukan yapıda olanlar suda çözünür posayı oluşturur. Yulaf beta-glukanların, kurubaklagiller dirençli nişastanın en iyi örneğidir.

En yüksek posa içeriğine sahip olan doğal besin grubu baklagillerdir. Baklagilleri sebzeler, meyveler, kepeği ayrılmamış tahıl ürünleri izler. Sebzeler arasında posa içeriği en yüksek olanlar taze bezelye ve fasulyedir. Kabuklu yenen meyvelerin posa içeriği kabuksuzlara göre daha yüksektir.

Yetişkinler için günlük alınması gereken posa miktarı 20-30 gramdır. Günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketildiğinde bu miktar karşılanır. Bağırsakları hızlı çalışan bireylerin posa miktarını artırması olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Diyet Posasının Sindirim Sistemindeki Etkinliği

Diyet posası enerji içeriği düşük olduğu ve su çektiği için midedeki içeriğin yoğunluğunu artırarak midenin hızlı boşalmasını önler. Mide hızlı boşalmadığı için kişinin yeme isteği azalır.

Karbonhidratların bağırsaktan emilimini yavaşlatır. Böylece kan şekerinin hızla yükselmesi engellenmiş olur.

Diyet posası, kalın bağırsakta dışkının hacmini artırarak bireyin dışkılama sıklığını artırır. Böylece diğer besin kalıntılarının vücuttan atım süresi kısalır.

Karsinojenik maddeleri bağlayarak kolon kanseri riskini azaltır.

Safra asitlerinin dışkıyla atımı artar. Böylece karaciğer yağın sindirimi için daha çok kolesterol kullanmak zorunda kalır. Bu durum serum kolesterolünün düşmesini sağlayabilir.