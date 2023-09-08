Doğal ilaçlar, amaçladığınız hafifletme derecesini sunmamaktadır. Ancak maske biçimindeki doğal ve alışılmamış beyazlatıcılar cildinizin tonunu bile düzleştirir. Kullandığınız maske türüne bakılmaksızın yalnızca doğru yönteme uymanız gerekir.

Limon suyu su ile inceltin

Limon suyu, cilt bakımından iyi bilinen bir c vitamini kaynağıdır. Ancak limon suyu da oldukça asidiktir ve dikkatli değilseniz cildinizi kurutabilir. Bu nedenle, imondaki suyu kullanarak cildinizden herhangi bir renk değişikliğini gidermeyi düşünüyorsanız, su ile incelttiğinizden emin olun.

Yoğurt maskesi

Yoğurt, doğal bir alfa-hidroksil asit (AHA) olan ve inanılmaz bir cilt beyazlatıcı olan laktik asit için mükemmel bir kaynaktır. Yöntem basittir, sadece birkaç yemek kaşığı yoğurt alın ve yüzünüze masaj yapın, 5 dakikaya kadar bırakın ve ılık suyla durulayın.

Gece boyunca bir meyankökü maskesi kullan

Meyan kökü özütü bulunan glabridin, melanin üretiminden sorumlu enzim olan Tirosinaz'ın aktivitesini UVB kaynaklı pigmentasyonunu engelleyebilen çalışmalar içerir. Meyan kökü ekstraktı pamuklu bir BEZ ile uygulayabilir ve sabahları parlak bir cilt için bir gece boyunca cildiniz üzerinde bırakabilirsiniz.

Badem yağı

Badem yağı, cildiniz için harikalar yaratan E ve B3 vitaminleri içerir. Her ikisi de ciltte hiperpigmentasyonun ana nedenlerinden olan serbest radikal hasarını önleyerek çalışırlar. Beslenme yoluyla bu vitaminlerden en fazla fayda elde edersiniz, ancak topikal olarak uygulandıklarında da iyi çalışırlar. Badem yağı ile cildinize birkaç dakika boyunca masaj yapın ve derinizin üzerinde 5 dakika kadar bırakın, yüzünüzdeki nemi nemli bir bezle çıkarın.

Aloe vera jeli

Aloe jelin en iyi kaynağı elbette doğrudan aloe yapraktır. Aloe Vera'nın yaprağındaki jelleri bir bıçak kullanarak çıkarın ve zehirli olduğu için yaprağın yapışkan sarı parçasından kaçınmaya dikkat edin. Jeli doğrudan yüzünüze uygulayın.

Saf organik bal

Bal muhtemelen bir çok üründen daha üstün bir cilt beyazlatıcısıdır. Balın yüz maskesi olarak uygulanması seçenekleri sınırsızdır. Yüz yağları, yoğurt, losyonlar ve diğer taşıyıcılarla birlikte kullanabilirsiniz. Amaç, seçtiğiniz ürünün mısır şurubu gibi yapay bileşenler içermediğinden emin olmak için mümkün olan en iyi balın kullanılmasıdır. Bunun yerine, organik ürünler tercih etmelisiniz.

Cildiniz için yapacağınız bu doğal tedavi aşamalarını doğru bir şekilde yapmanız durumunda, başarıya ulaşabilirsiniz. Unutulmaması gereken en önemli nokta, cildiniz için kullanacağınız tüm ürünlerin, doğal maddeler içermesidir. Katkı maddesi içeren ürünlerle yapacağınız doğal tedaviler, doğru sonuçlar vermeyebilir.

Cilt beyazlatmak için doğal çözümleri açıkladığımız yazının tamamı, bilgilendirme amaçlıdır. Cilt beyazlatma tedavilerini uygulamadan önce, cilt tipinizi iyi tanımalı ve gerektiği zamanlarda cilt doktorundan yardım almalısınız.