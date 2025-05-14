Medipol Mega Üniversite Hastanesi İşletme Direktör Yardımcısı ve Uzman Eczacı Yıldız Türkaydın, 14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle, eczacılığın sağlık sistemindeki vazgeçilmez rolünü ve ilaç yönetiminde gösterilmesi gereken titizliği anlattı.

14 Mayıs Eczacılık Günü’nde, Medipol Mega Üniversite Hastanesi İşletme Direktör Yardımcısı Uzman Eczacı Yıldız Türkaydın, eczacılığın perde arkasındaki sorumluluklarını ve ilaç yönetimindeki hayati dengeyi anlattı.

"Eczacılar ilaç yönetiminin merkezinde"

Eczacılığın sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Türkaydın, "Pandemi sürecinde en ön saflarda yer alan meslek gruplarından biri de eczacılardı. Biz de Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu olarak hem eczacılık fakültemizde hem de hastanelerimizde klinik eczacılık temelli bir ilaç yönetim sistemini hedefledik. Bu doğrultuda, bilimin önderliğinde hastalarımıza en doğru tedaviyi ulaştırmak için eczacılarımıza aktif görevler veriyoruz" dedi. İlaç tedavisinin doğru yönetilmediği durumlarda ciddi riskler taşıdığını ifade eden Türkaydın, "İlaç, doğru kullanıldığında şifa kaynağıdır ancak yanlış ellerde bir zehre dönüşebilir. Bu noktada eczacılık mesleği devreye girerek ilaç hatalarını önleyici bir rol üstlenmektedir" diye konuştu.

İlaç yönetiminde teknoloji ve klinik yaklaşım

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde ilaç hatalarını en aza indirmek için teknolojik altyapının güçlendirildiğini vurgulayan Türkaydın, "İlaç yönetim sistemimizi, son sürüm yazılımlarla destekliyoruz. Klinik eczacılık temelli bir yaklaşımla, ilacın endikasyonuna uygunluğu, hastanın kilosu, kronik hastalıkları ve ilaç etkileşimleri gibi tüm faktörler göz önüne alınıyor. Eczacılarımızın onayı olmadan ilaç uygulamaya geçilmiyor" ifadelerini kullandı.

Özel hasta grupları için ekip desteği

Hastanede kemoterapi, hematoloji ve yeni doğan yoğun bakım gibi özel tedavi gerektiren birimlerde, yüksek hassasiyet gerektiren ilaçların yönetimi için uzman ekiplerin görev yaptığını belirten Türkaydın, "Özellikle kemoterapi ünitesi ve yeni doğan yoğun bakım gibi hassas gruplarda, deneyimli eczacılarımız süreci titizlikle takip ediyor. Bu sayede, hastalarımıza ilaçlar güvenli ve doğru şekilde ulaşıyor" dedi.