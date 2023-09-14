Geçtiğimiz yılın 4 Haziran'ında, Doğukan Yener ve arkadaşları, Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanını ziyaret ettiler. Ancak saat 05.30 sularında mekan çalışanları ile müşteriler arasında bir kavga patlak verdi. Bu kavga mekanın dışına taştı ve sonucunda ağır yaralanan Doğukan Yener, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması teşhisi konuldu, ancak ne yazık ki Yener, 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Soruşturma sonucunda, kavgada Doğukan Yener'e yumruk atan Mertcan Allar tutuklandı. Diğer 13 kişi ise serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava, Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşmada tutuklu olan Mertcan Allar ve tutuksuz sanıklardan Koray B. hazır bulundu.

Doğukan Yener'in annesi Suzan Yener, duruşmada adalet talebinde bulunarak, "Her şey çok açık. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu 15 ay boyunca uyuyamıyorum. Durumum çok kötü" dedi.

ÖLDÜRME KASTIM YOKTU

Tutuklu sanık Mertcan Allar ise ifadesinde öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Doğukan ile arbedeyi hatırlamıyorum. Kalabalığı arkadaşımı savunmak için müdahale ettim. Saldırmam gerektirecek bir neden yoktu. Kavgada atmış olduğum yumruk, öldürme kastı taşımıyordu" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan ifade ve savunmaların ardından duruşmayı erteledi. İddianamede, tutuklu Mertcan Allar ile 9 sanık için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edilirken, diğer 4 sanık hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.