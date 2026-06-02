Hamdi UZUNHARMAN Kimdir?

1977 yılında doğdu. İlk ve orta eğitimini Konya ve Zonguldak'ta tamamladı. 1994 yılında Ankara Mamak İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünde bir süre İmam Hatiplik yaptı. 1996 yılında Ankara'nın Evren İlçesine İmam-Hatip olarak naklen atanan Hamdi Uzunharman 2001 yılında Isparta SDÜ. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Bu süre zarfında Isparta ve Burdur'da İmam Hatiplik yaptı.

2001-2002 yıllarında Ankara Mamak Müftülüğünde geçici olarak Murakıplık görevini sürdürdü. 2005 yılında Konya Eğitim Merkezi İhtisas Kursunu başarıyla bitiren Uzunharman, sırasıyla 2005-2007 yıllarında Kırıkkale Balışeyh ilçe vaizliği ve 2007-2009 yılları arasında da Ankara İl Vaizliği görevlerinde bulundu.

2009 yılı Mart ayında Erzurum Narman İlçe Müftüsü olarak atandı. Bir buçuk yıl Narman Müftüsü olarak görev yapan Hamdi UZUNHARMAN, 2010 yılı Eylül ayından 2013 Temmuz ayına kadar Sarıkamış, 2013 yılından 2017 yılı Eylül ayına kadar da Amasya Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.

2017 yılı Ekim - 2019 yılı Eylül tarihleri arasında Fethiye İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 2019 yılı Eylül – 2020 yılı Şubat Ayı tarihleri arasında Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptı. Odunpazarı İlçe Müftülüğüne atanan Hamdi UZUNHARMAN 03.03.2020 tarihinde buradaki görevine başlamıştır.

Hamdi UZUNHARMAN, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: Yavuz Yılmaz