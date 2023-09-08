Hamileliği düşünmeyenlerin en sık başvurduğu korunma yöntemlerinden biri de doğum kontrol haplarıdır. Doğum kontrol hapları yardımıyla korunmak istiyorsanız öncelikle doktorunuzla görüşmeli ve doktorunuzun önerdiği dozda hapınızı kullanmanız çok önemlidir. Doktorunuz tarafından doğum kontrol hapı yazıldığında adetinizin ilk günüyle birlikte hapa başlamanız gerekmektedir. Bu hapları günün hangi saatinde alacağınıza siz karar verebilirsiniz. Fakat her gün aynı saatlerde kullanmaya özen göstermeniz gerekmektedir. Tabletlerin her gün farklı saatlerde kullanılması koruma etkisini azaltabilir.

Piyasada bulunan doğum kontrol ilaçlarının içinde 21 tane tablet bulunmaktadır. Adetin ilk gününden itibaren kutuya başlanmalı ve ara verilmeden 21 günde kutu bitirilmelidir. Birinci kutu bittikten sonra bir hafta ilacı kullanmaya ara verilmelidir. Daha sonra bu bir hafta içindeki herhangi bir günde kişi adet görecektir. Bu sefer adetin başladığı güne dikkat etmeden bir hafta sonunda yani sekizinci gün ikinci kutu ilaca başlanır. Adetin ilk gününde doğum kontrol hapına başlamak sadece yeni başlarken geçerlidir. Daha sonraki zamanlarda adet günü dikkate alınmadan ilaç kullanımına devam edilir.

Doğum kontrol hapı kullanımında en çok dikkat edilmesi gereken şey bir kutuyu bitirdikten sonra diğer kutuya başlamadan kesinlikle bir hafta ara verilmesidir. Doğum kontrol haplarına adetin ilk günü başladığınız zaman başladığınız ay içerisinde korunmaya başlamış olursunuz. Eğer adetin ilk günü hapları kullanmaya başlamazsanız o zaman kullandığınız ay korunmada sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Doğum Kontrol Hapımı İçmeyi Unuttum, Ne Yapmalıyım?

Doğum kontrol hapları çok yüksek oranda korunmayı sağlamaktadır. Ancak doğum kontrol haplarının kontrolü sağlayabilmesindeki en önemli etken doğum kontrol haplarının düzenli kullanılmasıdır. Doğum kontrol hapı düzenli kullanılmadıkça etkisi de azalma göstermektedir. Doğum kontrol hapları ne kadar düzenli kullanılırsa etkisi de o kadar güçlü olmaktadır. Doğum kontrol hapını 2 gün üst üste almamak doğum kontrol hapının etkisinin tamamen yok olmasına sebep olacaktır. Bunun için de doğum kontrol hapları mutlaka düzeli olarak kullanılmalıdır.

Doğum kontrol hapları tabletinde 21 adet hap bulunmaktadır. Hapların kullanımına adetin ilk günü başlanmalıdır. Adetin ilk günü doğum kontrol haplarına başlandıktan sonra 21 tabletin tamamlanması gerekmektedir. Her gün aynı saatlerde doğum kontrol hapının alınması gerekmektedir. Doğum kontrol haplarının farklı saatlerde alınması da doğum kontrol haplarının etkisini azaltmaktadır.

Doğum kontrol tabletlerinin içinde bulunan 21 hap kullanıldıktan sonra doğum kontrol haplarına 7 gün ara verilmelidir. Sekizinci gün ise yeniden doğum kontrol hapının kullanımına başlanmalıdır. Bu aralıkta genel olarak adet görülmektedir. Ancak adet görülmemesi durumunda bu süreyi değiştirmek doğru değildir. Doğum kontrol hapları yine hapın bırakılmasından sonra sekizinci gün kullanılmalıdır.

Doğum kontrol haplarının en önemli özelliği doğum kontrol haplarının düzenli kullanılmasıdır. Doğum kontrol haplarını kullanmayı unutma gibi durumlarda ne yapılacağının bilinmesi de çok önemlidir. Peki, doğum kontrol haplarının içilmesinin unutulması durumunda ne yapılmalıdır?

1 Gün Hap Almayı Unuttuysanız Ne Yapmalısınız?

Doğum kontrol hapı kullanılırken hapı almayı kaç gün unuttuğunuzda ne yapmanız gerektiği ile ilgili karar verilmesini sağlamaktadır. Eğer ki doğum kontrol hapı kullanılırken hapı almayı bir gün unutmuşsanız mutlaka yapmanız gereken hapı almadığınız aklınıza gelir gelmez doğum kontrol hapını kullanmanızdır. Devam eden günlerde de doğum kontrol hapını almaya devam etmelisiniz. Mesela doğum kontrol haplarınız sabah alıyor olun. Eğer ki doğum kontrol hapınızı pazartesi sabahı aldıysanız ve Salı sabahı doğum kontrol hapını almayı unuttuysanız Salı günü öğlen, akşam ya da Çarşamba günü öğlen akşam doğum kontrol hapını kullanabilirsiniz. Ancak iki gün unuttuğunuzda bu durum geçerli değildir.

2 Gün Arka Arkaya Hap Almayı Unuttuysanız Ne Yapmalısınız?

Eğer ki doğum kontrol hapı kullanırken hap almayı bir gün değil de iki gün artarda unuttuysanız bu durumda yapılabilecekler de farklılık göstermektedir. Doğum kontrol hapı bir gün unutulduktan sonra ilk akla gelindikten sonra doğum kontrol hapı alınmaya devam edilmelidir. Ancak doğum kontrol hapının 2 gün artarda alınmaması durumunda doğum kontrol hapının koruma etkisi de tamamen geçmiş olacaktır. Bu aşamada da doğum kontrol hapını kullanmaya devam etmelisiniz. Ayrıca doğum kontrol hapının koruyucu etkisinin geçtiği bilinerek ek korunma yöntemi kullanılmalıdır. 7 gün boyunca prezervatif kullanılabilir.