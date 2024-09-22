Stanford Üniversitesi’nin her yıl hazırladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” 2024 listesine Doğuş Üniversitesi’nden iki öğretim üyesi, bilimsel çalışmalarıyla ilk yüzde 2’lik dilimde yer alarak uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı.

Doğuş Üniversitesi, iki öğretim üyesinin Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesine girmesiyle bilim dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shahram Minaei ve Bilgisayar Mühendisliği ile Temel Bilimler Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazem Azizi, prestijli listeye layık görüldü.

İki kategoride değerlendirildiler

Akademisyenlerin nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayınlandığı derginin etkisi gibi kriterler doğrultusunda hazırlanan liste, bilim insanlarını “kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” olmak üzere iki kategoride değerlendiriyor. Prof. Dr. Shahram Minaei hem kariyer boyu hem de yıllık etki kategorisinde sıralamaya girerek, "Elektrik ve Elektronik Mühendisliği" alanında 119 bin 204 bilim insanı arasında 311’inci sırada yer aldı. Bu sıralama ile yüzde 0.26’lık dilimde yer alan Prof. Dr. Minaei, akademik alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Prof. Dr. Kazem Azizi ise “Nükleer ve Parçacık Fiziği” alanında yıllık etki kategorisinde, 151 bin 105 bilim insanı arasında 1884’inci sırada yer alarak, yüzde 1.24’lük dilime girdi.