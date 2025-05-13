İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde vatandaşların cep telefonlarına gelen "Hakkınızda dava açılacak, 0539 ile başlayan numarayı arayın" şeklindeki mesajların ardından harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, söz konusu numaraların arandığında telefondaki kişilerin kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıttığı ve mağdurların güvenini kazanarak çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para aktarılmasını sağladıkları tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmada, şüphelilerin kurduğu ağın detayları da ortaya çıktı. Aralarında vatandaşı telefonla yönlendiren 7 kişinin de bulunduğu 18 zanlı, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen nakit paraya el konuldu. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.