Haftanın ilk gününde döviz piyasaları hızlı bir yükseliş yaşadı. 

Orta Doğu’da artan savaş gerilimi döviz kurlarında rekor getirdi.Şu sıralarda İstanbul serbest piyasada dolar 27,69 liradan, euro 29,25 liradan haftaya başladı.Cuma günü doların satış fiyatı 27,62 lira, avronun satış fiyatı ise 29,03 lira olmuştu.

GÜNCEL DÖVİZ KURU

Piyasalarda işlem gören diğer yabancı para birimlerinin, 9 Ekim 2023 pazartesi günü saat 09:30 itibarıyla 'satış' değeri son durum şöyle:

İngiliz Sterlini: 33,8301 TL

ABD Doları: 27,7041 TL

Euro: 29,2719 TL

İsviçre Frangı: 30,4145 TL

Japon Yeni: 0,1857TL

Suudi Arabistan Riyali: 7,3965 TL

Norveç Kronu: 2,5426 TL

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Danimarka Kronu: 3,9263 TL

Avustralya Doları: 17,6413 TL

Kanada Doları: 20,3219 TL

İsveç Kronu: 2,5238 TL

Ruble: 0,2766