6 Nisan tarihinde saat 08.00 sularında Adana'nın Kozan Caddesi'nde meydana gelen trajik olayda, Kiremithane hattında çalışan Yusuf K. tarafından kullanılan 01 M 0382 plakalı dolmuş, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı. Bu feci kaza sonucunda, durakta bekleyen Halil Çiftçi (71) ve eşi Fadime Çiftçi (70) yaşamlarını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Dolmuş şoförü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı, ancak kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yusuf K. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Yusuf K. hakkında düzenlenen iddianame, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, Yusuf K.'nin aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa çarptığı, bu nedenle kaza sonucu yaşanan ölüm ve yaralanmalardan sorumlu tutulduğu ifade edildi.

Kazanın gerçekleştiği gün, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, Yusuf K.'nin uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlendi. Kan ve idrar testleri sonucunda alınan örneklerde amfetamin, metamfetamin, sentetik uyuşturucu maddeler ile esrar etken maddesinin tespit edildiği belirtildi. Bu bulgular, kazanın oluşumunda uyuşturucu madde kullanımının etkili olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu da iddianameye dahil edildi. Raporda, sanığın Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı davrandığı, şerit değiştirmeme ve uyuşturucu madde kullanımı yasağını ihlal ettiği, bu nedenle kazanın oluştuğu belirtildi. Yusuf K.'nin trafik güvenliğini tehlikeye sokarak bilinçli taksirle suça sebebiyet verdiği sonucuna varıldı.

Yusuf K., suçlamaları reddederek kaza günü uyuşturucu etkisinde olmadığını iddia etti. Ancak ilerleyen günlerde bu suçlamalarla ilgili yargılama başlayacak.