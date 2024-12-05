Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez’de dönüşüm anlamında Barbaros Mahallemizdeki yıllardır süre gelen sorunu çözdük. Şimdi Kabakoz için kolları sıvadık" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Altan Çakır ile İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün’ü makamında ziyaret etti. İlk olarak Çakır ile bir araya gelen Başkan Söğüt, ilçede tarıma yönelik yapılan çalışmalar ile yeni dönemde atılacak adımlarla ilgili olarak istişarelerde bulundu. Söğüt, daha sonra Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası’nın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte önemli bir çalışmaya imza attığını belirten Başkan Söğüt, “Birlikte yürütülen Kocaeli Yapı Envanter Çalışması gerçekten önemli. 2007 yılı öncesi inşa edilen 177 bin 373 yapı tek tek incelendi. Bu çalışma Kocaeli’deki dönüşümün de temelini oluşturacak. Bizler de bu verilerden yararlanarak gerekli adımları atacağız. Körfez’de dönüşüm anlamında Barbaros Mahallemizdeki yıllardır süre gelen sorunu çözdük. Kısa sürede de vatandaşlarımız yeni güvenli evlerine taşınacak. Şimdi Kabakoz bölgesi için adımları attık. Orada da yine vatandaşlarımızla ortak noktada buluşarak çözümü tamamlayacağız" dedi.