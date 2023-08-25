Kendi kınasına gitmekte olan genç gelin ve damadın geçirdiği feci trafik kazası, büyük bir acıyı beraberinde getirdi. Kazada ağır yaralanan gelin, düğünlerinin yapılacağı gün hayatını kaybetti. Gelinin annesi ise bir gün sonra yaşamını yitirdi. Yaşanan bu trajik olayın izlerinden geriye, genç çiftin düğün davetiyesi kaldı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü, düğünlerinden bir gün önce, damat Ahmet Enes Can (25) ve gelin Evin Can (21), kendi kınalarına yetişmek üzere 29 AZ 345 plakalı otomobilleriyle Balıklı köyünden hareket etti. Ancak, Kelkit-Erzincan karayolunun Yukarı Özlüce mevkiinde, hafif ticari bir araçla çarpıştılar. Bu korkunç kaza sonucunda 7 kişi yaralandı, içlerinden gelin ve annesi ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ne yazık ki, genç gelin Evin Can'a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve düğün günleri olan 24 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Bir gün sonra ise acının daha da derinleştiği haber geldi: Gelinin annesi Şehristan Okuş, kazanın ardından hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olayın ardından geriye, genç çiftin düğün davetiyesi kaldı. Bu acı dolu olayın gölgesinde, genç gelin Evin Can'ın cenazesi Şırnak'ın İdil ilçesinde defnedildi. Annesi Şehristan Okuş'un cenazesi ise kızının ardından bir gün sonra aynı ilçeye gönderilmek üzere yola çıkarıldı.