Elmar İsmailov (27) ile Nermin Caferov (23), 4 yıl önce Azerbaycan’da evlerinde uyudukları sırada çıkan yangında ağır yaralandı. Vücutlarının büyük bölümünde yanıklar oluşan çift, bir yardım derneğinin desteğiyle Ankara’ya getirilerek tedavi altına alındı.

Uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlıklarına kavuşan çiftin, 1.5 yıl önce Alina ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Yardımlarla ayakta kalmaya çalışan aile, daha sonra iş bulma umuduyla İnegöl'e taşındı.

Kiraya çıktıkları evde yaşamlarını sürdürmeye çalışan Elmar İsmailov, metal doğrama ustası olmasına rağmen uzun süredir iş bulamadığını söyledi. Maddi sıkıntı yaşadıklarını ifade eden İsmailov, evlerine eşya alamadıklarını ve kiralarını ödemekte zorlandıklarını belirtti.

İnegöllü iş insanlarından ve hayırsever vatandaşlardan destek bekleyen aile, hem iş hem de ev eşyası konusunda yardım eli uzatılmasını istiyor.

İletişim numarası: 0 (536) 455 02 57

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ