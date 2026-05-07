Görevlendirmeyi sosyal medya hesabından duyuran Güleç, kurul toplantısının İstanbul İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildiğini belirterek, yeniden başkan seçilmekten büyük onur duyduğunu ifade etti.

Güleç paylaşımında, kendisini yeniden göreve layık gören sektör temsilcilerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı; "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu’nun bugün İstanbul İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirilen toplantısında, ihracatçı birliklerimizin değerli temsilcilerinin takdiriyle yeniden Sektör Kurulu Başkanı seçilmiş bulunmaktan büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum. Bu görevi bir kez daha oy birliğiyle şahsıma layık gören İİB Başkanı Sayın Erkan Özkan’a, OAİB Başkanı Sayın Levent Öztekin’e, AKİB Başkanı Sayın Adem Derinel’e, EİB Başkanı Sayın Ali Fuat Gürle’ye ve tüm sektör kurulu üyelerine teşekkür ederim. Ayrıca yeniden Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Sayın Ali Fuat Gürle ve Sayın Mehmet Bülent Aymen’e de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü; üretim kapasitesi, istihdama katkısı ve ihracat performansıyla Türkiye ekonomisinin stratejik omurgalarından biridir. Bizler için dün olduğu gibi bugün de hedef nettir: İşimiz üretim, gücümüz ihracattır. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla; sektörümüzün küresel rekabet gücünü artırmak, katma değerli üretimi büyütmek ve ihracatımızı daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

Bize güvenen ve destek veren tüm ihracatçılarımıza ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.