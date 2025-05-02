Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan verilere göre, küresel gıda fiyatlarını izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi (FFPI), Nisan 2025'te bir önceki aya kıyasla 1,2 puanlık (yüzde 1,0) artışla ortalama 128,3 puana yükseldi. Endeksteki bu artış, tahıl, süt ve et fiyatlarındaki yükselişin, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüşten daha etkili olmasından kaynaklandı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, endeks geçen yılın aynı dönemine göre 9,0 puan (yüzde 7,6) artmış durumda. Ancak bu seviye, Mart 2022'de kaydedilen tarihi zirvenin hâlâ 31,9 puan (yüzde 19,9) gerisinde bulunuyor.

Alt kalemlere bakıldığında, FAO Tahıl Fiyat Endeksi nisan ayında 111,0 puanla geçen aya göre 1,3 puan (yüzde 1,2) yükseldi. Buna rağmen, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5’lik (0,6 puan) bir düşüş gösterdi.

Tahıl fiyatlarındaki aylık artış, tüm ana tahıl gruplarında yaşanan fiyat yükselişlerini yansıttı. Buğday fiyatları ise özellikle Rusya’daki ihracat arzının daralması, büyük ihracatçı ülkelerdeki istikrarlı sevkiyat temposu ve ABD dolarının Euro karşısında değer kaybetmesi gibi etkenlerle sınırlı da olsa artış gösterdi. Öte yandan, bazı ülkelerdeki ticaret politikası değişiklikleri ve küresel ekonomik belirsizlikler fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi nisan ayında ortalama 158,0 puan oldu, mart ayına göre 3,7 puan (yüzde 2,3) düştü ancak bir yıl önceki seviyesinin yüzde 20,7 üzerinde kaldı.

FAO Et Fiyat Endeksi Nisan ayında ortalama 121,6 puan olarak gerçekleşti, mart ayına göre 3,7 puan (yüzde 3,2) ve bir yıl öncesine göre 5,0 puan (yüzde 4,3) arttı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Nisan ayında 152,1 puanda kalarak mart ayına göre ortalama 3,5 puan (yüzde 2,4) ve bir yıl öncesine göre 28,4 puan (yüzde 22,9) artış gösterdi.

FAO Şeker Fiyat Endeksi Nisan ayında ortalama 112,8 puan oldu, mart ayına göre 4,1 puan (yüzde 3,5) düşüşle üst üste ikinci aylık düşüşü kaydetti ve Nisan 2024'teki seviyesinin 13,8 puan (yüzde 10,9) altında kaldı.