Bursa'nın özel bir köyünde yetişen ve popüler olarak "Kraliçe İnciri" olarak anılan siyah incirlerin Mudanya ilçesindeki hasadı büyük bir etkinlikle başladı. Siyah incirlerin yüzde 70'i başta Avrupa ülkelerine olmak üzere ihracat amaçlı kullanılıyor.

Mudanyalı çiftçiler, nadir yetişen ve "kara elma" olarak da bilinen siyah incirlerin hasat sezonunun başlaması dolayısıyla Akköy'de düzenlenen bir törenle bir araya geldi.

Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, geçen yıl Bursa genelinde toplam 27 bin 976 ton incir üretimi gerçekleştiğini ve bu üretimle Bursa'nın Türkiye genelinde incir üretiminde üçüncü sırada yer aldığını belirtti. Aygül, siyah incirin Bursa'ya özgü bir ürün olduğunu vurgulayarak, bu yılki üretim tahminlerini yüzde 28'lik bir artışla 36 bin tona çıkardıklarını ifade etti.

Kraliçe İnciri'nin özellikle yurtdışında büyük bir talep gördüğünü dile getiren Aygül, "Bursa'da siyah incir üretim bölgelerine baktığımızda, Osmangazi ilçesinin ilk sırada, Mudanya ilçesinin ise ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. Mudanya ilçesinde zeytin üretimi öne çıksa da siyah incir üretiminin %33'ü bu ilçede gerçekleşiyor. Bu nedenle, Mudanya'da incir üretimini artırmayı ve kalitesini daha da yükseltmeyi amaçlayan çeşitli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de siyah incirin ilçe ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bursa Siyah İnciri, Akköy, Altıntaş, Aydınpınar, Bademli, Çağrışan, Çepni, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı, Göynüklü, Hasköy, İpekyayla, Işıklı, Kaymakoba, Küçükyenice, Mürsel, Mirzaoba ve Yörükali mahallelerinde yetiştiriliyor. İlçemizdeki toplam tarım alanlarının 4500 dekarlık kısmında, meyve veren 33 bin adet olgun ağaç ile meyve vermeyen genç yaşta 10 bin adet ağaç bulunuyor. 2019 yılı incir üretiminde ise ağaç başına ortalama 70 kilogram verim alındı" şeklinde konuştu.

Kaymakam Terzi ve beraberindeki protokol üyeleri, siyah incir hasadını başlatmak amacıyla incir bahçesine giderek kendi elleriyle incir topladılar. Etkinliğe, Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Orhan Samast, İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, siyasi parti ve oda başkanları ile çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Protokol üyeleri ayrıca, Akköy'deki siyah incir alım tesisini de ziyaret ettiler.