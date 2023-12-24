Marie Curie Kimdir? Kısaca Hayatı

1867 yılında Polonya’nın Varşova kentinde dünyaya gelen Marie Curie, radyoaktivite buluşuyla Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmüştür. Aynı zamanda bu ödülü alan ilk kadın olma unvanına sahiptir. Fizikçi ve aynı zamanda kimyacıdır olan Marie Curie Uranyum, toryum ve radyum elementleri üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinir. Kısaca radyoloji biliminin öncüsü olarak bilinir.

1894 yılında piezoelektriğin mucidi Pierre Curie ile tanıştı, tam bir yıl sonra evlendiler. Bu güne kadar Marie Sklodowska olan ismi, Marie Curie olarak değişti. Aynı zamanda evliliğinden Irene ve Eve adında iki kızı oldu.

Marie Curie’nin ölümü, 1934 yılında Fransa’nın Savoy şehrinde kan kanseri sebebiyle oldu. Kanserin nedeni ise yaptığı çalışmalar nedeniyle maruz kaldığı aşırı radyasyondu…

Isaac Newton Kimdir? Kısaca Hayatı

24 Aralık 1642’de bir Noel sabahı, İngiltere’nin Grantham şehrinde doğdu. Babasını doğumundan kısa bir üre önce kaybetmişti. Yerçekimi deyince akla ilk gelen kişi şüphesiz Isaac Newton, kafasına düşen elmadan aldığı ilhamla bu kanunun temellerini attı. Bunun dışında birçok temel fizik kuramının da ortaya çıkmasında öncü oldu.

1696’da İngiltere Kraliyet Darphanesinin müdürü olarak Londra’ya geri döndü ve buraya yerleşti. Bu dönemde sahte paraya karşı ciddi bir mücadele verdi. 1705 yılında şövalyelik unvanına hak kazandı, 31 Mart 1727’de öldü ve Westminister Manastırına defnedildi.

Nikola Tesla Kimdir? Kısaca Hayatı

10 Temmuz 1856’da Avusturya İmparatorluğu’nun Smiljan kasabasında dünyaya geldi. Bilime olan ilgisi çocukluğunda başlayan Tesla, 1870’li yıllarda fizik ve mühendislik adına üst düzey bir eğitim aldı. 1884 yılında, gelecekte vatandaşı olacağı Amerika’ya yerleşti. Amerika’daki ilk dönemlerinde Edison Machine Works’te çalıştı ve burada birçok ürün geliştirilmesine katkı sağladı.

Günümüzde kullanılan radar, MR cihazları, floresan lamba gibi ürünler Nikola Tesla’nın teorileri kaynak alınarak icat edilmiş projelerdir. Sırp fizikçi, daha birçok büyük buluşun temelini oluşturan bir bilim insanıdır. Hatta yaşadığı dönemler, geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan kablosuz iletişim hakkında da birçok açıklaması olmuştur.

Nikola Tesla’nın İleri Yaşları ve Ölümü

Yaptığı birçok buluşla geleceğe yön veren Tesla’nın pek de iyi yapamadığı bir şey vardı, para yönetimi. Yaşamının son demlerinde yüklü borçları vardı ve borçlardan kaçmak için sürekli konum değiştirdi. 1943 yılında bir otel odasında kalp yetmezliği sebebiyle hayata veda etti.

O dönemler yaptığı çalışmalarla ilgili bütün dökümanlara ABD yönetimi tarafından el kondu. Tüm bunlar üzerinde çalışmalara devam edildiği ve sonrasında bile birçok teknolojinin bu kaynaklar yardımıyla geliştirildiği söyleniyor. Öldükten yıllar sonra bile bilime ışık tutmaya devam ettiği şüphesiz.

Louis Pasteur Kimdir? Kısaca Hayatı

1822 yılında Fransa’nın Dole şehrinde doğdu. 24 yaşındayken fen fakültesini bitirdi, bundan tam bir yıl sonra fizik ve kimya doktora derecesine sahip oldu. Fransız bilim insanının başlıca iki buluşu vardır, pastörizasyon yöntemi ve kuduz aşısı.

Mayalanma sürecinde ve birçok bulaşıcı hastalıkta mikroorganizmaların etkili olduğunu keşfetti. Kendiliğinden türeme teorisini çürüterek, şarap, bira, süt ve meyve suyu gibi mayalanabilir sıvıların uzun süre bozulmamasını sağlayan ‘’pastörizasyon’’ adlı yöntemi geliştirdi.

Kuduz aşısı niyetiyle buluşunu yaptığı aşıyı 6 Temmuz 1885 tarihinde, kuduz bir köpek tarafından ısırılan bir hastaya uyguladı ve sonuç başarılı oldu. O günden itibaren bu aşı kuduz aşısı olarak kullanılıyor.

Bundan tam 10 sene sonra 28 Eylül 1895 günü, Fransa’da Saint Cloud şehrinde hayata gözlerini yumdu.

Charles Darwin Kimdir? Kısaca Hayatı

Louis Pasteur (Lui Pastör) 27 Aralık 1822’de Fransa’nın Dole kasabasında dünyaya geldi. 1846’da üniversiteden mezun olan Pasteur, 1847 yılında da kimya ve fizik alanında doktora yaptı. Bu yıllarda yaptığı birkaç basit çalışmayla tanınmaya başlayan Pasteur, henüz 25 yaşındayken yani 1848 yılında yardımcı kimya profesörü olarak çalışma fırsatı buldu. Bu parlak zihin, uzun yıllar boyunca virüslerin bağışıklık sistemini nasıl etkilediği ve bazı aşı çalışmaları üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Kuduz köpeklerle yaptığı araştırmaları daha güvenli olmasını sağlayabilmek için 1855 adına kuduz aşısının geliştirilmesi konusunda yapılan ilk adımı atmış oldu. Bakteriyolog olarak çalıştığı zamanlar boyunca biyolojiye katkıları ile tıp biliminin ilerlemesinde çok büyük rol oynamıştır. Doktor olmaması nedeniyle dönemin doktorlarından büyük tepkiler aldı. Neyi nasıl yaptığına değil de diplomaya bakan insanlar, belki de insanlığın en önemli bilim insanlarından birisini yolundan saptıracaktı. Neyse ki tepkileri pek de umursamayıp çalışmalarına devam eden Pasteur’un ilerleyen zamanlarda yaptığı buluşların arasında kuduz aşısı ve Pastörize tekniği de var. Bilime katkıları say say bitmeyen Pasteur’a bir teşekkür de bizden!

Michael Faraday’ın Kimdir? Kısaca Hayatı

22 Eylül 1791’de İngilterede demirci bir baba ve ev hizmetçisi bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Michael Faraday, ailesinin maddi gücünün düşük olmasından ötürü uzun bir vakit eğitim alamamıştı. Gittikleri kilisenin okulunda ufak tefek hesaplar yapmayı öğrendi, bunun dışında da aldığı herhangi bir eğitim yoktur. Faraday için kendi kendini 0dan yetiştirmiş bilim insanlarından birisidir desek yanlış olmaz.

13 yaşına geldiğinde gazeteci olarak işe başlayan Faraday, daha sonraki zamanlarda da bir ciltçi çırağı olmuştu. 1813 yılına kadar çalıştığı bu işte ciltlenmek için bırakılan kitapları okuma fırsatı bulan Faraday, bu sayede hiç alamadığı eğitimini kendi kendine alıyordu. Diğer kitaplara nazaran en sevdiği tür ise Fizikti! Encyclopedia Britannica kitabı üçüncü baskı için çalıştığı yere gelmişti ve Faraday bu fırsatı kaçıramazdı. Bir solukta okuduğu bu kitaptaki elektrik maddesinden öylesine çok etkilenmişti ki, bulduğu kullanılmayan şişeler ve eski parçalardan yararlanarak deneyler yapmaya başladı. Hatta kendine bir Volta Pili geliştirerek elektrokimya deneyleri bile yaptı.

Michael Faraday’ın Buluşları

-Faraday Kafesi

Faraday’ın en büyük icadı, elektriksel olarak iletken olan metal alaşım ile kaplanmış yada iletkenlerle ağ şeklinde örülen ve içindeki alanı dışarıda bulunan elektrik alanlarından koruyan bir sistemdir. Daha basit anlatmak gerekirse bu kafes, içeriye dışarıdan elektrik akımını bir nevi engelliyor diyebiliriz.

Yanıcı patlayıcı maddelerin depolandığı binalarda, Radyo frekans yayan cihazlarda, Telsizle haberleşmenin yapıldığı binalarda, Elektronik kartlarda bulunan radyo frekans modüllerde sıklıkla kullanılır.

-Elektromanyetik indüksiyon

Elektromanyetik indüksiyon, farklılık gösteren bir alana maruz kalan iletkenin üzerinde gerçekleşen potansiyel voltaj üretimidir.

-Faraday’ın elektroliz deneyi kanunları

1834 senesinde yayımlanan madde ve elektrik arasındaki ilişkiyi açıklayan elektrokimya yasalarıdır.

Galileo Galilei Kimdir? Kısaca Hayatı

15 şubat 1564 de doğan ve fizikçi, astronom, matematikçi, filozof ve fizikçi olan Galileo Galilei ne yaptı diye soracak olursanız hepinizin de bildiği üzereDünya’nın, Güneş’in etrafında dönen dev bir küre olduğunu keşfeden bir bilim insanı kendisi. O zamana kadar Dünya’nın kenarına giderseniz aşağıya(uzaya) düşeceğiniz sanılıyordu. Gerçi şu an hala böyle düşünen insanlar yok değil. Bu keşifiyle insanlık üzerinde tabiri caizse büyük bir değişim yapmıştır. Lakapları arasında “modern fiziğin babası” ve “bilimin babası” da vardır. Galilei ek olarak teknoloji ve bilim konularında da çalışan, askeri pusulalar ve buna benzer başka eşyalar da icat eden birisi.

Jüpiter, Venüs, Satürn ve Neptün’ü ek olarak da Güneş lekelerini ve Kepler’in Süpernovasını keşfetmiştir.

Doğanın yasalarının matematiksel olduğunu savunan ilk bilim insanıdır. Galileo’nun çalışmaları, bilimin felsefe ve dinden ayrılmasında ön ayak olmuştur.

8 ocak 1642’de kalp çarpıntıları ve ateş yüzünden ölümle tanışmıştır. Öldükten sonra gömülmesi planlanıyordu ancak bu plan, 8. Papa Urban’ın karşı çıkması sonucunda iptal edildi. Bu sebeple Bazilika’nın dar koridorlarından birisinde yer alan ufak bir odaya gömülmüştür. Bu sürede bir parmağı ve üç dişi alındı. Üç parmağından birisinin şu anda Floransa Bilim Tarihi Müzesinini ziyaret ederek görebilirsiniz.

Alan Turing Kimdir? Kısaca Hayatı

23 Haziran 1912 yılında dünyaya gelen Turing’in en tanındığı alan bilgisayar bilimidir desek yanlış olmayacaktır çünkü kendisi bilgisayar biliminin kurucusu olarak kayıtlara geçmiştir. Geliştirdiği Turing Testi ile yapay zeka ve bilgisayarların, insanlara benzer şekilde düşünme yeteneğine sahip olup olamayacaklarını konusunda bir kriter ortaya koymuştur.

İkinci Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştiren bir dahi olarak sayılan Turing, Enigma makinesi ile Almanların şifreli mesajlarının kırılmasında çok büyük bir rol oynamıştır.

Savaş sonrası çalıştığı Manchester Üniversitesinde eğitim verdiği yıllarda adını Turing Makinesi koyduğu algoritma tanımı ile günümüzde kullandığımız bilgisayarların temelini atmıştır.

1952 senesinde şiddetli şantaja maruz kalması nedeniyle polise gidip eşcinsel olduğunu açıklamıştır. Bu açıklamanın ardından eşcinsellik suçlaması ile yargınlandı ve bir yıl süresince kimyasal hadım edilme yöntemi uygulanarak östrojen iğnesi kullanılmaya mahkum edildi. Bu olayın 2 sene sonrasında otel odasında başucunda ısırılmış bir elma ile ölü halde bulunan Turingin ölüm nedeni olarak siyanürlü elma yemesi polis kayıtlarına geçti. Ancak Alan’ın zehirlenmesinin intihar mı cinayet mi olduğu konusunda kimse net bir şey diyemiyor. Günümüzün teknoloji devi Apple’ın da logosunun bu olaydan geldiği söylenmekte…

İsmini yaşatmak için verilen ve bilgisayar biliminin Nobel’i olarak görülen Turing Ödülü ile teknoloji dünyasının ölümsüz bir parçası oldu.

Niels Bohr Kimdir? Kısaca Hayatı

Kuantum fiziğinin geliştirici atası olarak kabul görülen Niels Henrik David Bohr, 7 Ekim 1885 yılında Kopenhag/Danimarka’da dünyaya geldi. Kuantum fiziğindeki atomların düzeninin belirlenmesi ile ilgili yaptığı atom modeline kendi adını verdi. Elli yıl boyunca kuantum fiziği hakkında çalışmalarına devam Bohr, ayrıca atom çekirdeğinin Damlacık Modeli’ni de geliştirdi.

Söylentiler der ki, Kopenhag halkının gurur duyduğu 4 şey var; Süt ürünleri, peri masalları, denizcilik ve Bohr! Niels, alim kişiliği ve insancıl davranışları ile birazcık desteğe ihtiyacı olan her gence örnek ve çalışmaları için motivasyon veren bir esin kaynağı sayılıyor.

Bohr en az Einstein kadar ileri görüşlüydü, bu da iki dahinin yollarının ömürleri boyunca kesişmesine neden oldu. Bohr’un kuantum modeli hakkındaki düşüncelerine karşı çıkan Einstein, bir çok karşı teori yayınladı. Tabii Bohr da boş durmadı, Einstein’ın yayınladığı her karşı teoriye karşı, yeni bir karşı teori yayınladı. Bu ikilinin yaptığı tartışmaların kuantum fiziğine ve bilim felsefesine katkısı o denli büyüktür ki günümüzde saygın üniversiteler tarafından ders olarak bile gösteriliyor.

Niels Bohr Atom Modeli

Bohr atom modeli, 1991 yılında Rutherford Modeli’nden faydalanılarak hayata geçirilmiştir. Bundan önce eski modellerde, atom çekirdeğinde pozitif protonlar olduğu, çekirdeğin yörüngesinde ise negatif elektronların olduğu söyleniyordu. Bu modellerde negatif yüklü parçacıkların çekirdeğin etrafında nasıl hareket ettikleri hakkında bir araştırma veya bilgi yoktu, Bohr ise kendi atom modelinde bu negatif yüklü parçacıkların hareketini ortaya çıkarttı.

Dorothy Crowfoot Hodgkin Kimdir? Kısaca Hayatı

Penisilin ve B12 vitaminin yapısını hakkında yaptığı çalışmalarla kimyaya büyük katkılar verirken, yaptığı insülin keşfi ile kimya dalında Nobel Ödülü kazanan üçüncü kadın olmaya hak kazandı.Kristalografi alanında çalışmalarıyla da ses getiren Dorothy, diyabet için antibiyotik geliştirme çalışmaları da yapmıştır.

Aristoteles Kimdir? Kısaca Hayatı

Aristotales, Milattan Önce 384 ile Milattan Önce 322 yılları arasında yaşamış olan ve kısaca Aristo olarak da tanınan antik yunan filozofudur. Fizik, biyoloji, astronomi, etik, psikoloji, ruh, siyaset, mantık, ekonomi gibi sayısız alanda bir çoğu o alanın kurucusu olan eserler üretti. Eserleri, 16 ile 17. Yüzyıllar arasında, modern bilim henüz gelişim aşamasındayken İslam ve Avrupa coğrafyalarında bilimin temelini oluşturmuştur.

Maalesef hayatı hakkında bilinenler çok az, Yunanistanın Stagira şehrinde doğmuştur. Babası, o dönemin Makedon Kralı 2. Filip’in dokturuydu. Aristo, babasının henüz çocukken ölümünün ardından Makedon sarayındaki hocalar tarafından yetiştirildi. 18 yaşında Atina’da bulunan Platon’un Akademisi’ne katıldı ve yaklaşık 20 yıl orada kaldı.

Platon öldükten sonra ise Kral 2. Filip’in de ısrarı sayesinde Makedonya sarayında Büyük İskender’e akıl hocalığı yapmaya başlamıştır. Buradaki görevinin ardından Atina’ya dönmüştür ve Platon’un da yaptığı gibi bir okul kurmuştur. Günümüze kadar ulaşan büyük düşüncelerinin ve fikirlerinin bir çoğunun bu dönemde ortaya çıktığına inanılıyor.

Ünlü Aristotales Sözleri:

“Siyasetle ilgilenmeyen aydın insanları bekleyen korkunç bir akıbet vardır: cahiller tarafından yönetilmek!”

“…unutmamalıdır ki en büyük haksızlıklar aşırı isteklerin sonucunda ortaya çıkar…”

“Gençlerimiz anlaşılmaz, dayanılmaz ve tüyler ürpertici görünüyor”

“Bir kimsenin ne söylemesi gerektiğini bilmesi yeterli degildir; nasıl söyleyeceğini bilmesi de gerekir.

“Akıllı insan, düşündüğü her şeyi söylemez ancak söylediği her şeyi düşünür”

Dennis Ritchie Kimdir? Kısaca Hayatı

9 Eylül 1941 yılında dünyaya gelen Dennis MacAlistair Ritchie, Unix işletim sistemini yazan ve aynı zamanda da yazılımcılık sektörünün atası olarak kabul edilen C programlama dilini geliştiren isimdir. 1983 yılında Turing ve 1999 yılında Ulusal Teknoloji Medyası ödüllerini kazanmıştır.

2007 yılına kadar Lucent Teknolojileri firmasında Sistem Yazılımları Araştırma Başkanı olarak çalıştı. 12 eylül 2011 de ölümle tanışan Dennis Ritchie, arkasında büyük bir teknoloji mirası bırakmıştır.

Linus Torvalds Kimdir? Kısaca Hayatı

1969 yılında Finlandiya’nın Helsinki kentinde doğdu. Bilgisayarla henüz 12 yaşında tanışan Linus, 1988 yılında Helsinki Üniversitesinde Bilgisayar Bilimleri bölümüne başlamıştır.

1991’de sahip olduğu bilgisayarda bulunan Minix işletim sisteminin hoşuna gitmeyen yönlerinden ötürü kendi işletim sistemini geliştirmeye başladı. Üzerinde çalıştığı sistem, gelecekte kendisine büyük ün katacak olan Linux çekirdeğiydi.

2004 yılında Oregon, ABD’ye yerleşmiş ve günümüzde eşi ve üç çocuğuyla birlikte burada yaşamaktadır.

James Clerk Maxwell Kimdir? Kısaca Hayatı

13 Haziran 1831’de İskoçya, Edinburg’da doğdu. Henüz 8 yaşındayken annesini kaybetti ve 2 sene sonrasında Edinburg Akademisi’ne başladı.

Fizik ve matematik alanında çalışmalarla adından söz ettiren bilim adamı, 19. yüzyılda yaşamasına rağmen 20. yüzyıl matematiğine en büyük katkıyı veren isim olarak kabul edilir. Elektromanyetizma alanında da büyük işler yapmıştır.

Albert Einstein Kimdir? Kısaca Hayatı

1879 yılında Alman İmparatorluğuna bağlı Ulm kentinde dünyaya gelen Albert, 4-5 yaşlarından itibaren çevresini gözlemleyip birçok fiziksel aktiviteyi ilginç bulmaya başlamıştı. Bunlardan başlıcası pusula göstergesiydi, yönünün her zaman kuzeyi gösteriyor olması Einstein’ın odağını daha çocuk yaşlarda buraya kaydırmıştı.

Gelecekte ise görelilik teorisinin geliştiricisi olan Alman bilim insanı, fotoelektrik üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde 1921 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmıştır.

Edsger Dijkstra Kimdir? Kısaca Hayatı

Üniversite hayatında teorik fizik bölümü okumuş olmasına rağmen asıl ilgisinin bilgisayarlar olduğunu keşfetti ve günümüzde de kullanılan programlama birçok programlama dilinin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Dikstra Algoritması ile tanınan Hollandalı bilim adamı, 1972 yılında Turing ödülünü kazandı. 2002 yılında kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

Pisagor Kimdir? Kısaca Hayatı

Milattan önce 5 ve 6. yüzyıllar arasında yaşamış, İyonya’lı bir filozoftur. Kendi adıyla bilinen Pisagor teoremiyle tanınır. Ayrıca ‘’Sayıların Babası’’ olarak da anılır.

Otto Hahn Kimdir? Kısaca Hayatı

8 Mart 1879 Frankfurt doğumludur. Marie Curie gibi Otto’da Radyoaktivite alanında birçok çalışmaya imza atmış bir bilim insanıdır. Protaktinyum (Pa) elementini keşfeden kişdir.

Alman kimyacı, aynı zamanda 1944 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.