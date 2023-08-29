Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Merinos Mahallesi'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. İzmir Yolu Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen bir kişi, aniden gelen bir grup genç tarafından hedef alındı. Açık kasa bir kamyonetle gelen gençler, durakta bekleyen kişinin üzerine yangın söndürme tüpü ile püskürtme yaparak olay yerinden hızla uzaklaştılar. Bu tuhaf ve rastgele saldırı anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Saldırganların ani ve rastgele saldırısı, hem olayın yaşandığı bölgedeki vatandaşları hem de yetkilileri şaşkına çevirdi. Kimi zamanların neye dayandığını anlamak güç olabiliyor ve bu olay da tam olarak böyle bir durumu yansıtıyor. Güvenlik güçleri, saldırganları tespit etmek ve neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiklerini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor.