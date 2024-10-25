Genç yaşlarda göz ardı edilen uyku yetersizliği, ilerleyen yaşlarda ciddi sorunlar olarak geri dönebilir.

ABD’de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, düşük uyku kalitesi ile beynin hızlı yaşlanması arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. "Neurology" adlı tıp dergisinde yayımlanan çalışmada, kötü bir gece uykusunun ilerleyen dönemlerde beyin yaşını etkileyebileceği ortaya konulmuştur.

15 Yıllık Çalışma

Araştırmacılar, 15 yıl boyunca yaklaşık 600 kişiyi incelemiştir. 15 yıl önce yaş ortalaması 40 olan katılımcılara, uyku alışkanlıkları hakkında "Uykuya dalmada zorluk çekiyor musunuz? Geceleri birkaç kez uyanıyor musunuz? Çok erken mi uyanıyorsunuz?" gibi sorular sorulmuştur.

Sağlıksız Uykunun 6 Özelliği

Katılımcılar, 5 yıl sonra sağlıksız uykunun altı belirtisini belirlemek için ikinci bir anket doldurdular. Bu özellikler arasında "kötü uyku kalitesi, gündüz uykulu olma durumu, uykuya dalmada zorluk, uykuda kalma zorluğu, sabah erken uyanma ve kısa uyku süresi" yer almaktadır.

Katılımcıların Gruplara Ayrılması

Her katılımcı, sahip oldukları kötü uyku alışkanlıklarına göre üç gruptan birine yerleştirildi. Hiçbir veya bir tane alışkanlığı olanlar düşük grup, iki veya üç alışkanlığı olanlar orta grup ve dört veya daha fazla alışkanlığı olanlar yüksek grup olarak değerlendirildi.