Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte öğle saatlerinden itibaren kar yeniden etkili olmaya başladı. İşlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar ve rüzgarın etkisiyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte güçlük geçti.

Selimiye Meydanı ve Mimar Sinan Heykeli’nde de karın etkisiyle kartpostallık görüntüler oluştu.

"Bereket yağıyor çok sevindirdi"

Kar yağışına çok sevindiklerini söyleyen vatandaşlardan Özgül Sürü, geçen yıl çok az kar yağışı olduğunu ve bu sene çiftçilerin de şansına bereket yağdığını aktardı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de ana arterler başta olmak üzere işlek noktalarda görev alarak trafik akışını sağlamaya yardımcı oldu.

Sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.