Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri iki ayrı operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada Edremit ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan arama sonucu; 505 adet sentetik ecza hap, 5 adet ecstasy hap, 0.32 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan Ş.G., M.Z. gözaltına alındı.

Öte yandan, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahısların aracında ve üzerlerinde yapılan aramalarda ; 564 adet sentetik ecza hap, 16,03 gram metamfetamin maddesi 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili B.S. , S.Y. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlemlere başlanıldı, şüpheliler gözaltına alındı.