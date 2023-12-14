Balıkesir’in Edremit ilçesinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için yapılan huzur operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşlara hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla Balıkesir’in Edremit ilçesinde huzur operasyonları aralıksız devam ediyor.

İlçe genelinde, suç işlenme potansiyeli yüksek olan mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden yapılan şok asayiş ve trafik uygulaması neticesinde; bin 25 kişinin gbt sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada 5 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 4 adet kartuş ele geçirildi. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 29 mermi yakalandı. Operasyonda 17 umuma açık alan denetlendi. Trafik uygulamasında ise 64 araç kontrol edildi. 12 araca toplamda 24 bin 360 lira trafik cezası uygulandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip, 5 Çevik Kuvvet Timi, 63 Çarşı Mahalle Bekçisi toplamda 224 personel ile yapılan uygulama gece boyunca sürdürüldü.