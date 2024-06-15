Uzun yıllar Premier Lig'de Arsenal forması giyen, bir dönem Trabzonspor'da da top koşturan eski futbolcu Kevin Campbell, hayata veda etti. Efsane futbolcunun acı haberini uzun yıllar formasını terlettiği Arsenal verdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıkamada ''Eski forvetimiz Kevin Campbell'ın kısa süren bir hastalıktan sonra hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz için büyük üzüntü duyuyoruz. Kevin kulüpteki herkes tarafından hayrandı. Bu zor zamanda hepimiz onun arkadaşlarını ve ailesini düşünüyoruz. Huzur içinde yat Kevin'' ifadelerine yer verildi.

Campbell, hastalığından dolayı bir süredir tedavi altındaydı.

TRABZONSPOR'DA OYNADI

İngiliz efsane futbolcu, 1998-1999 sezonunda Türkiye'de Trabzonspor'da oynamıştı. Trabzonspor'da geçirdiği sezon sonrası tekrardan ülkesine dönen Campbell, Everton, West Bromwich ve Cardiff City'de oynadıktan sonra futbol kariyerini noktalamıştı.

TRABZONSPOR MESAJ YAYINLADI

Trabzonspor ise sosyal medyadan paylaşım yaparak tüm sevenlerine başsağlığı diledi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: ''1998-1999 sezonunda formamızı giyen eski futbolcumuz Kevin Campbell’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kevin Campbell, kulübümüz için sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda büyük bir değerdi. Onun sahadaki performansı ve Trabzonspor’umuza kattığı enerji, taraftarlarımızın kalbinde her zaman özel bir yer tutacaktır. Bu acı kayıp karşısında, başta Campbell ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.''