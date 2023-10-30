Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ekim 2023'te 4 kişilik bir aile için açlık ve yoksulluk sınırlarını belirledi. Açlık sınırı, sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeyi temin etmek için gereken harcama miktarı olarak 13 bin 648 lira olarak hesaplandı. Aynı ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan toplam harcamaları ifade eden yoksulluk sınırı ise 44 bin 573 lira olarak tespit edildi.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 17 bin 803 lira olarak belirlendi. Ayrıca, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarının bir önceki aya göre yüzde 2,62 arttığı görüldü.

Gıda fiyatlarına odaklandığımızda, süt ve peynir fiyatlarının sabit kaldığı, ancak yoğurt fiyatlarının yüzde 11 arttığı görülüyor. Et fiyatlarında önemli bir artış kaydedilmedi. Örneğin, hamsi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 5'lik bir düşüşle 95 liraya indi. Deniz balıklarının ortalama fiyatı ise 178 lira seviyesinde devam etti.

Bakliyat ürünlerinde kuru fasulyenin yüzde 24, nohutun yüzde 10, yeşil mercimeğin yüzde 15 ve kırmızı mercimeğin yüzde 6 arttığı görüldü. Makarna fiyatları da yüzde 12 yükselirken, pirinç, bulgur, un ve irmik fiyatları ise daha sınırlı bir artış gösterdi.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 26 lira, meyve kilogram fiyatı ise 30 lira olarak hesaplandı. Ayva tezgahlarda ortalama 40 lira fiyatla satılırken, mandalina en düşük fiyatlı meyve olarak 20 lira seviyesinde yer aldı.

Yağ fiyatlarında sınırlı artışlar yaşandı. Zeytinyağı ve tereyağı fiyatları yüzde 5 artarken, ayçiçek yağı fiyatında yüzde 4'lük bir artış görüldü.